В РФ прировняли заседание СБ ООН по Украине к призыву к войне

02 февраля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Небензя назвал созыв заседания СБ ООН по Украине провокацией Фото: Официальный сайт президента Украины Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, является провокацией и равнозначно призыву к войне. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции к началу российского председательства в Совбезе. «Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января — прим. URA.RU) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — цитирует ТАСС заявление постпреда. Небензя также отметил, что действия Соединенных Штатов по Украине «не коррелируют» с призывами Вашингтона к диалогу по деэскалации ситуации. Так он прокомментировал поставку Западом вооружения на Украину, постоянные заявления США о скором вторжении РФ на Украину, а также сообщения о вывозе семей американских дипломатов с территории Беларуси, так как именно из этой республики, по сообщениям, начнется атака России на Украину. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для вторжения на Украину. По его словам, РФ действовала подобным образом в случае с аннексией Крыма и взятия под контроль Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, является провокацией и равнозначно призыву к войне. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции к началу российского председательства в Совбезе. «Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января — прим. URA.RU) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — цитирует ТАСС заявление постпреда. Небензя также отметил, что действия Соединенных Штатов по Украине «не коррелируют» с призывами Вашингтона к диалогу по деэскалации ситуации. Так он прокомментировал поставку Западом вооружения на Украину, постоянные заявления США о скором вторжении РФ на Украину, а также сообщения о вывозе семей американских дипломатов с территории Беларуси, так как именно из этой республики, по сообщениям, начнется атака России на Украину. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для вторжения на Украину. По его словам, РФ действовала подобным образом в случае с аннексией Крыма и взятия под контроль Донбасса.