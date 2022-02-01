В РФ прировняли заседание СБ ООН по Украине к призыву к войне

Небензя назвал созыв заседания СБ ООН по Украине провокациейФото: Официальный сайт президента Украины
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, является провокацией и равнозначно призыву к войне. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции к началу российского председательства в Совбезе.
«Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января — прим. URA.RU) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — цитирует ТАСС заявление постпреда.
Небензя также отметил, что действия Соединенных Штатов по Украине «не коррелируют» с призывами Вашингтона к диалогу по деэскалации ситуации. Так он прокомментировал поставку Западом вооружения на Украину, постоянные заявления США о скором вторжении РФ на Украину, а также сообщения о вывозе семей американских дипломатов с территории Беларуси, так как именно из этой республики, по сообщениям, начнется атака России на Украину.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для вторжения на Украину. По его словам, РФ действовала подобным образом в случае с аннексией Крыма и взятия под контроль Донбасса.
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное США, является провокацией и равнозначно призыву к войне. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции к началу российского председательства в Совбезе. «Встреча, которую созвали США, то, как вчера (31 января — прим. URA.RU) они преподнесли ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — цитирует ТАСС заявление постпреда. Небензя также отметил, что действия Соединенных Штатов по Украине «не коррелируют» с призывами Вашингтона к диалогу по деэскалации ситуации. Так он прокомментировал поставку Западом вооружения на Украину, постоянные заявления США о скором вторжении РФ на Украину, а также сообщения о вывозе семей американских дипломатов с территории Беларуси, так как именно из этой республики, по сообщениям, начнется атака России на Украину. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для вторжения на Украину. По его словам, РФ действовала подобным образом в случае с аннексией Крыма и взятия под контроль Донбасса.