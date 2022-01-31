Столтенберг: РФ маскируют вторжение в Киев под учения в Беларуси

01 февраля 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что такие маневры Россия предпринимала не раз Фото: Минобороны России/Игорь Руденко новость из сюжета Война на Украине Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Учения, подобные маневрам в Беларуси, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину. То же самое произошло в 2014 году, когда аннексировали Крым, а также взяли под контроль Донбасс. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — передает слова Столтенберга youtube-канал Washington Post Live. Столтенберг отметил, что РФ продолжает наращивать военные силы у границ Украины, а также планирует учения, что вызывает опасения. Данные действия России, в том числе и угрожающая риторика страны воспринимаются серьезно, отметил генсек НАТО. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожает» началом военных действий, если ее требования не будут выполнены. Дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» со стороны Москвы идет речь. Томас-Гринфилд заявила, что разведка РФ и спецслужбы пытаются сфабриковать предлог для вторжения. Она также сообщила, что Россия «захватила» Крым в 2014 году, а войска РФ отказываются покинуть Молдову, несмотря на «пожелания народа». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия может использовать учения в Беларуси в качестве маскировки для «вторжения» на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Учения, подобные маневрам в Беларуси, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину. То же самое произошло в 2014 году, когда аннексировали Крым, а также взяли под контроль Донбасс. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — передает слова Столтенберга youtube-канал Washington Post Live. Столтенберг отметил, что РФ продолжает наращивать военные силы у границ Украины, а также планирует учения, что вызывает опасения. Данные действия России, в том числе и угрожающая риторика страны воспринимаются серьезно, отметил генсек НАТО. Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «угрожает» началом военных действий, если ее требования не будут выполнены. Дипломат не уточнила, о каких именно «угрозах» со стороны Москвы идет речь. Томас-Гринфилд заявила, что разведка РФ и спецслужбы пытаются сфабриковать предлог для вторжения. Она также сообщила, что Россия «захватила» Крым в 2014 году, а войска РФ отказываются покинуть Молдову, несмотря на «пожелания народа».