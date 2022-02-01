Академик РАН перечислил продукты, которые полезны при COVID

02 февраля 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

Квашеная капуста, кисломолочные продукты, овощи и фрукты — это то, что показано во время пандемии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При COVID больному необходимо употреблять больше витаминов, чтобы укрепить иммунитет. Об этом сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. «В случае инфицирования иммунную систему необходимо усилить, принимая пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Необходимо дополнительное количество витаминов, в первую очередь D, A, E, С, витамины группы В. Нам нужен целый ряд химических соединений, которые стимулируют синтез ферментов — это флавоноиды, индолы, изофлавоны. Их можно получить с овощами и фруктами, но мы едим их мало. И больным, и переболевшим требуется не меньше 400, а лучше 500-600 граммов свежих овощей и фруктов в день», — отметил Тутельян в разговоре с «Известиями». Что касается тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, сотрудник РАН посоветовать употреблять больше квашеной капусты. Больным с нарушенной микрофлорой кишечника эксперт порекомендовал есть больше кисломолочных продуктов, а именно простоквашу и йогурты. Врач-эндокринолог Юрий Потешкин отметил, что во время коронавирусной инфекции у больных может наблюдаться повышение веса. Это связано с изменением питания, а именно — употребление большого количества жиров (так больной пытается получить положительные эмоции от вкусной еды) и с падением уровня физической активности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При COVID больному необходимо употреблять больше витаминов, чтобы укрепить иммунитет. Об этом сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. «В случае инфицирования иммунную систему необходимо усилить, принимая пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Необходимо дополнительное количество витаминов, в первую очередь D, A, E, С, витамины группы В. Нам нужен целый ряд химических соединений, которые стимулируют синтез ферментов — это флавоноиды, индолы, изофлавоны. Их можно получить с овощами и фруктами, но мы едим их мало. И больным, и переболевшим требуется не меньше 400, а лучше 500-600 граммов свежих овощей и фруктов в день», — отметил Тутельян в разговоре с «Известиями». Что касается тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, сотрудник РАН посоветовать употреблять больше квашеной капусты. Больным с нарушенной микрофлорой кишечника эксперт порекомендовал есть больше кисломолочных продуктов, а именно простоквашу и йогурты. Врач-эндокринолог Юрий Потешкин отметил, что во время коронавирусной инфекции у больных может наблюдаться повышение веса. Это связано с изменением питания, а именно — употребление большого количества жиров (так больной пытается получить положительные эмоции от вкусной еды) и с падением уровня физической активности.