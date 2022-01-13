Врач рассказал, как меняется вес при COVID

14 января 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Во время коронавируса у пациентов снижена физическая активность, что влияет на вес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Во время коронавируса может происходить набор или потеря веса, это связано с изменениями в питании и сниженной физической активностью. Об этом сообщил врач-эндокринолог Юрий Потешкин. «COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент — это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», — заявил Юрий Потешкин радио Sputnik. По его словам, потребление большого числа жиров происходит в случаях, когда больной пытается получить положительные эмоции от вкусной еды или запастись энергией. Набор веса индивидуален, масса может увеличиться до 10-15% при значительной перемене в питании, сказал Потешкин. Некоторые худеют во время коронавируса. «Снижение аппетита и, соответственно, потеря веса — это немного другая история, это свойственно пациентам во время острой инфекции. Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — сообщил Потешкин. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал причину резкого набора веса при COVID-19. Он сообщил URA.RU, что у больных может начаться цитокиновый шторм, который лечат системными глюкокортикостероидными препаратами. Также на фоне приема этих препаратов возникает сахарный диабет. По словам эндокринолога, набранные килограммы со временем исчезнут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время коронавируса может происходить набор или потеря веса, это связано с изменениями в питании и сниженной физической активностью. Об этом сообщил врач-эндокринолог Юрий Потешкин. «COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое — у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент — это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни», — заявил Юрий Потешкин радио Sputnik. По его словам, потребление большого числа жиров происходит в случаях, когда больной пытается получить положительные эмоции от вкусной еды или запастись энергией. Набор веса индивидуален, масса может увеличиться до 10-15% при значительной перемене в питании, сказал Потешкин. Некоторые худеют во время коронавируса. «Снижение аппетита и, соответственно, потеря веса — это немного другая история, это свойственно пациентам во время острой инфекции. Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни) простыми вещами в минимальном количестве — длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия», — сообщил Потешкин. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал причину резкого набора веса при COVID-19. Он сообщил URA.RU, что у больных может начаться цитокиновый шторм, который лечат системными глюкокортикостероидными препаратами. Также на фоне приема этих препаратов возникает сахарный диабет. По словам эндокринолога, набранные килограммы со временем исчезнут.