Украина начала закупать у Венгрии российский газ

02 февраля 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

«Оператор ГТС Украины» покупает российский газ через Венгрию Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Газ, который Киев начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение. Таким образом «Оператор ГТС Украины» отрабатывает схему импорта газа в случае остановки транзита, передает издание «Страна.ua». О закупке газа из Венгрии глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил 1 февраля. «Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. <…> Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита», — написал Макогон на своей странице в социальной сети Facebook. Издание «Страна.ua» утверждает, что газ, который Украина покупает у Венгрии, имеет российское происхождение. «По контрактам венгерский газ, но в реальности — российский. <…>Таким образом оператор отрабатывает схему закупки газа в случае остановки транзита. В таком случае Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии», — указано в telegram-канале «Страна.ua». Начало поставок газа в Украину совпало с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По итогам переговоров с иностранным коллегой, президент РФ Владимир Путин заявил, что Венгрии не грозят проблемы с поставками газа и Россия готова ежегодно качать в страну дополнительно больше миллиарда кубометров газа. По словам Путина, благодаря долгосрочным контрактам Венгрия закупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Газ, который Киев начал закупать у Венгрии, имеет российское происхождение. Таким образом «Оператор ГТС Украины» отрабатывает схему импорта газа в случае остановки транзита, передает издание «Страна.ua». О закупке газа из Венгрии глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил 1 февраля. «Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. <…> Венгерское направление стало вторым после словацкого гарантированного маршрута газа в Украину даже при отсутствии транзита», — написал Макогон на своей странице в социальной сети Facebook. Издание «Страна.ua» утверждает, что газ, который Украина покупает у Венгрии, имеет российское происхождение. «По контрактам венгерский газ, но в реальности — российский. <…>Таким образом оператор отрабатывает схему закупки газа в случае остановки транзита. В таком случае Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии», — указано в telegram-канале «Страна.ua». Начало поставок газа в Украину совпало с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По итогам переговоров с иностранным коллегой, президент РФ Владимир Путин заявил, что Венгрии не грозят проблемы с поставками газа и Россия готова ежегодно качать в страну дополнительно больше миллиарда кубометров газа. По словам Путина, благодаря долгосрочным контрактам Венгрия закупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе, пишет RT.