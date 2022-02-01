Путин: проблемы Европы с газом не коснутся Венгрии

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия готова поставлять в Венгрию дополнительно 1 млрд кубометров газа, заявил Владимир Путин Фото:

У некоторых стран Европы могут начаться проблемы с газом в ближайшее время, но эти вопросы не коснутся Венгрии. Россия готова поставлять в страну дополнительно больше 1 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

«Особое место в партнерстве с Венгрией занимает энергетика. Россия обеспечивает около 55% потребления нефти и около 80% газа. У некоторых стран Европы могут быть проблемы этой зимой, но у Венгрии их не будет. Венгерские потребители имеют возможность покупать газ по ценам ниже спотовых. Для России не будет проблемой поставлять в Венгрию газа больше на 1 млрд кубометров», — сказал Путин.

Виктор Орбан подтвердил, что Россия и Венгрия очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 млрд кубов газа. «Сегодня в Западной Европе стоимость газа и электричества выросла в 2-3 раза. Одним из исключений можно назвать Венгрию. Мы в течение многих лет выполняем снижение коммунальных затрат, и в этом помогает российский газ», — заключил Орбан.

Ранее в Германии заявили, что российский газ невозможно заменить. По данным «Газпрома», запасы газа в Европе находятся на исторических минимумах.

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У некоторых стран Европы могут начаться проблемы с газом в ближайшее время, но эти вопросы не коснутся Венгрии. Россия готова поставлять в страну дополнительно больше 1 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Особое место в партнерстве с Венгрией занимает энергетика. Россия обеспечивает около 55% потребления нефти и около 80% газа. У некоторых стран Европы могут быть проблемы этой зимой, но у Венгрии их не будет. Венгерские потребители имеют возможность покупать газ по ценам ниже спотовых. Для России не будет проблемой поставлять в Венгрию газа больше на 1 млрд кубометров», — сказал Путин. Виктор Орбан подтвердил, что Россия и Венгрия очень близко подошли к договоренности о поставке дополнительно 1 млрд кубов газа. «Сегодня в Западной Европе стоимость газа и электричества выросла в 2-3 раза. Одним из исключений можно назвать Венгрию. Мы в течение многих лет выполняем снижение коммунальных затрат, и в этом помогает российский газ», — заключил Орбан. Ранее в Германии заявили, что российский газ невозможно заменить. По данным «Газпрома», запасы газа в Европе находятся на исторических минимумах.
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