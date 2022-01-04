Украина снизила подачу российского газа в Словакию в три раза

Российский газ «теряется» на Украине Фото: Максим Егоров © URA.RU

Украина за первые четыре дня 2022 года сократила транзит российского газа в Словакию в три раза. Об этом сообщает компания Eustream — словацкий газотранспортный оператор.

«Прокачка российского газа в Словакию с 31 декабря 2021 года сократилась в три раза», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Eustream. Транзит ведется через газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе Словакии и Украины.

Если 31 декабря в Словакию поступило 83 783 002 кубометра газа, то 3 января — уже 26 078 940 кубометров. Через транзитный коридор в городе Вельки-Капушаны можно прокачивать ежедневно до 184 млн кубометров газа.

Ранее экс-глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина может начать воровать российский газ из транзитной трубы, если не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. В ответ сенатор Алексей Пушков отметил, что воровство российского газа может стать причиной для прекращения транзита голубого топлива через территорию Украины.

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