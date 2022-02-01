01 февраля 2022
31 января 2022

Синоптики обещают челябинцам трехдневную метель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Челябинской области будет идти три дня подряд Фото:

Трое суток — 2, 3 и 4 февраля — в Челябинской области будут идти снегопады. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Начавший идти в ночь на среду снег будет продолжаться и в четверг. В ночь на пятницу он усилится. Временами 4 февраля снег будет мокрым и станет налипать на провода. Особенно интенсивными осадки будут в горнозаводской местности, где проходит самый сложный участок федеральной трассы М5 «Урал».

Все трое суток порывы ветра будут 15 метров в секунду. Днем 2 и 3 февраля температура повысится от минус пяти до нуля градусов. Ночью опустится до минус 15 градусов.

Ночью пятницы столбик термометра покажет практически те же цифры. Зато днем разброс температур составит от минус 9 градусов в горах до плюс 1 градуса на других территориях области.

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Трое суток — 2, 3 и 4 февраля — в Челябинской области будут идти снегопады. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Начавший идти в ночь на среду снег будет продолжаться и в четверг. В ночь на пятницу он усилится. Временами 4 февраля снег будет мокрым и станет налипать на провода. Особенно интенсивными осадки будут в горнозаводской местности, где проходит самый сложный участок федеральной трассы М5 «Урал». Все трое суток порывы ветра будут 15 метров в секунду. Днем 2 и 3 февраля температура повысится от минус пяти до нуля градусов. Ночью опустится до минус 15 градусов. Ночью пятницы столбик термометра покажет практически те же цифры. Зато днем разброс температур составит от минус 9 градусов в горах до плюс 1 градуса на других территориях области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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