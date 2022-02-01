Беглого тюменского олигарха Лисовиченко задержали в Италии

Геннадий Лисовиченко (слева) покинул страну в 2019 году и был объявлен в розыск Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (Тюмень) Геннадий Лисовиченко задержан силовиками в Италии. Олигарх был объявлен в международный розыск в 2019 году, по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

«В январе в Италии задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Российские правоохранительные органы уведомлены о факте задержания», — сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в настоящее время готовится запрос для экстрадиции Лисовиченко в Россию. URA.RU направило запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

В настоящее время данные о розыске бывшего руководителя АНПЗ значатся лишь в базе МВД РФ. На сайте Интерпола информация о нем отсутствует.

Как ранее писало агентство, Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск три года назад. По данным следствия, мужчина покинул страну в июне 2019 года, направившись в Болгарию.