Куда улетел Алексей Орлов, пока неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ушел в краткосрочный отпуск до конца недели, исполняющим обязанности градоначальника впервые стал его заместитель по экономике Дмитрий Ноженко. Это случилось из-за того, что первый вице-мэр Игорь Сутягин находится на больничном, а вице-мэр по строительству Рустам Галямов — в командировке.

В августе 2021-го Орлов установил четкий порядок: когда его нет на месте, Сутягин становится и. о. мэра, а Галямов — и. о. первого заместителя мэра. «Но у Сутягина поднялась температура, и он, заботясь о себе и окружающих, взял больничный. Галямов уехал на совещания в Москву. В итоге свои обязанности Орлов расписал на Ноженко. Долго решали, кто будет и. о.», — поделился собеседник в горадминистрации.

Орлов вернется к работе 7 февраля, уточнил другой инсайдер. Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом все это подтвердила.

Дмитрий Ноженко стал вице-мэром весной 2021-го. До этого он четыре года был главой Ленинского района, куда перешел с поста министра экономики Свердловской области.