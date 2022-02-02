США не хотят подписывать договор с РФ по гарантиям безопасности

Вашингтон отказал Москве в гарантиях безопасности Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрывать дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. Это были два основных требования, выдвинутые Москвой для прекращения украинского кризиса в период обострения напряженности между Россией и Западом, угрожающего евроатлантической безопасности», — сообщает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве