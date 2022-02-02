США не хотят подписывать договор с РФ по гарантиям безопасности

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон отказал Москве в гарантиях безопасности Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрывать дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. Это были два основных требования, выдвинутые Москвой для прекращения украинского кризиса в период обострения напряженности между Россией и Западом, угрожающего евроатлантической безопасности», — сообщает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве

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США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Об этом сообщает испанская газета El Pais. «США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрывать дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. Это были два основных требования, выдвинутые Москвой для прекращения украинского кризиса в период обострения напряженности между Россией и Западом, угрожающего евроатлантической безопасности», — сообщает El Pais со ссылкой на ответ НАТО и США Москве
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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