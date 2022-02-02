Власти Кургана наградили тюменцев за создание комфортных условий

Власти Кургана вручили благодарственные письма представителям тюменских компаний «ТюменьСтройПроект» и «Фортис» за то, что они выделили деньги на благоустройство города. Соответствующий документ был размещен на сайте городской администрации.
«За вклад в создание комфортных условий для жизни и отдыха жителей Кургана, Администрация города Кургана постановляет поощрить Благодарственным письмом Администрации города Кургана: Ельпина Сергея Александровича — управляющего общества с ограниченной ответственностью „ТюменьСтройПроект“; Киселеву Ларису Васильевну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью многопрофильный центр „Фортис“», — указано в постановлении мэрии.
Представители мэрии рассказали URA.RU, что благодарственные письма уже были вручены. В пресс-службе администрации отметили, что за счет этих компаний были благоустроены территории на пересечении улиц М. Горького и Комсомольской и сквер им. Терентия Мальцева.
Власти Кургана вручили благодарственные письма представителям тюменских компаний «ТюменьСтройПроект» и «Фортис» за то, что они выделили деньги на благоустройство города. Соответствующий документ был размещен на сайте городской администрации. «За вклад в создание комфортных условий для жизни и отдыха жителей Кургана, Администрация города Кургана постановляет поощрить Благодарственным письмом Администрации города Кургана: Ельпина Сергея Александровича — управляющего общества с ограниченной ответственностью „ТюменьСтройПроект“; Киселеву Ларису Васильевну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью многопрофильный центр „Фортис“», — указано в постановлении мэрии. Представители мэрии рассказали URA.RU, что благодарственные письма уже были вручены. В пресс-службе администрации отметили, что за счет этих компаний были благоустроены территории на пересечении улиц М. Горького и Комсомольской и сквер им. Терентия Мальцева.