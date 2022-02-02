Власти Кургана наградили тюменцев за создание комфортных условий

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Торжество, посвященное дню работника автомобильного транспорта. г. Курган, благодарственное письмо
Представителям тюменских компаний вручили благодарственные письма Фото:

Власти Кургана вручили благодарственные письма представителям тюменских компаний «ТюменьСтройПроект» и «Фортис» за то, что они выделили деньги на благоустройство города. Соответствующий документ был размещен на сайте городской администрации.

«За вклад в создание комфортных условий для жизни и отдыха жителей Кургана, Администрация города Кургана постановляет поощрить Благодарственным письмом Администрации города Кургана: Ельпина Сергея Александровича — управляющего общества с ограниченной ответственностью „ТюменьСтройПроект“; Киселеву Ларису Васильевну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью многопрофильный центр „Фортис“», — указано в постановлении мэрии.

Представители мэрии рассказали URA.RU, что благодарственные письма уже были вручены. В пресс-службе администрации отметили, что за счет этих компаний были благоустроены территории на пересечении улиц М. Горького и Комсомольской и сквер им. Терентия Мальцева.

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Власти Кургана вручили благодарственные письма представителям тюменских компаний «ТюменьСтройПроект» и «Фортис» за то, что они выделили деньги на благоустройство города. Соответствующий документ был размещен на сайте городской администрации. «За вклад в создание комфортных условий для жизни и отдыха жителей Кургана, Администрация города Кургана постановляет поощрить Благодарственным письмом Администрации города Кургана: Ельпина Сергея Александровича — управляющего общества с ограниченной ответственностью „ТюменьСтройПроект“; Киселеву Ларису Васильевну — генерального директора общества с ограниченной ответственностью многопрофильный центр „Фортис“», — указано в постановлении мэрии. Представители мэрии рассказали URA.RU, что благодарственные письма уже были вручены. В пресс-службе администрации отметили, что за счет этих компаний были благоустроены территории на пересечении улиц М. Горького и Комсомольской и сквер им. Терентия Мальцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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