ЯНАО будет курировать депутат Госдумы РФ от КПРФ

Депутат Госдумы РФ Алексей Куринный приехал в Салехард Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья от КПРФ Алексей Куринный будет курировать ЯНАО. Об этом политик сообщил на пресс-конференции.

«Я был избран в составе федерального списка. В соответствии с действующими на сегодня правилами был закреплен за несколькими регионами, одним из которых является Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщил Куринный.

За три дня пребывания в Салехарде он отметил для себя удивительный факт — регион не пользуется федеральной программой для санавиации. «Вскрылась очень интересная система — на Ямале летный час закупается по цене 150 тысяч рублей, а по федеральной программе эта закупка составляет 300 тысяч рублей», — объясняет депутат. Политик сообщил, что займется решением этого вопроса.

Также Куринный отметил, что обсудит организацию местного самоуправления. Он пояснил, что Ямал уже заканчивает переход на одноуровневую систему управления, но сохраняются элементы двухуровневой системы, когда население поселений участвует в выборе или назначении администраторов на территории. «Пускай это не процедура выборов главы администрации, но ямальцы все же участвуют в назначении главы с помощью существующих механизмов. Будем разбираться, как это в будущем будет влиять», — заявил политик.

Прямые выборы глав поселений Ямальского, Красноселькупского и Приуральского районов были отменены в ЯНАО в апреле 2021. Назначением теперь занимаются руководители муниципальных округов.

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