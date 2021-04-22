В ЯНАО полностью отменили прямые выборы мэров

Решение не было принято единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Регпарламент ЯНАО одобрил закон, отменяющий прямые выборы глав поселений. Теперь из-за преобразования Ямальского, Красноселькупского и Приуральского районов избирать мэров населенных пунктов будут руководители муниципальных округов. Об этом URA.RU рассказала депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина.

«В истории Ямала больше не будет прямых выборов глав поселков. Теперь по решению депутатов их будет назначать руководитель муниципального образования», — сообщила Кукушкина.

Также она отметила, что из-за закона произойдет серьезное сокращение в администрациях населенных пунктов. По ее мнению, люди могут остаться совсем без работы, так как в поселках не так много мест для трудоустройства. В заксобрание ЯНАО был направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию, там пообещали предоставить комментарий позже. Ранее URA.RU сообщало о присоединении Харпа к Лабытнанги и Пурпе к Губкинскому.