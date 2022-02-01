Депутат Госдумы: в ЯНАО не могут самостоятельно лечить рак

Депутат Госдумы РФ считает, что в ЯНАО нет комплекса необходимых услуг для лечения больных раком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале отсутствует онкодиспансер, минимальный коечный фонд для больных раком, минимальный подбор подразделений, лучевой метод лечения. Об этом сообщил Депутат Госдумы РФ и зампредседателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Существующая на сегодня помощь для больных раком (на Ямале — прим. URA.RU) не укладывается в порядок оказания онкологической помощи, принятый с 1 января. Мы разговаривали с главой департамента здравоохранения, в ближайшее время решение будет принято», — сообщил политик.

Также он пояснил, что есть два пути решения проблемы — формирование на Ямале соответствующего комплекса медицинских услуг для больных раком, либо маршрутизация по тем направлениям, по которым регион не в состоянии оказать качественную помощь. Однако Куринный отметил высокий уровень работы салехардской окружной клинической больницы.

Представителям правительства ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее врачам в ЯНАО ввели дополнительную выплату за выявления рака на ранней стадии. Размер выплаты — 19 тысяч рублей для докторов и 9 тысяч рублей для фельдшеров.

Обновлено в 15:44

В департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что вся онкологическая помощь пациентам оказывается в полном объеме, в округе работают первичные онкологические кабинеты, организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Салехарде, в Ноябрьске, в Новом Уренгое. «В округе широко используется применение таргентной химиотерапии. Сейчас на лучевое лечение пациенты направляются за пределы округа с оплатой проезда, но мы работаем в этом направлении», — пояснили в пресс-службе. Также там отметили, что в Новом Уренгое строится первый на Ямале радиологический корпус.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам