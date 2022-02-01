В Курганской области требуют плату за мусор с умершей женщины

У женщины накопился долг за вывоз мусора в то время, когда ее уже не было в живых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Юргамышском районе (Курганская область) представители регоператора «Чистый город» потребовали через суд от женщины, которая умерла в 2016 году, выплатить долг за вывоз мусора в 2020—2021 годах. Об этом в соцсетях написал родственник умершей.

«Да здравствует наш суд. Вынес решение о взыскании денежных средств с гражданки, которой нет уже в живых с 2016 года, но [она] должна заплатить за 2021 год», — написал пользователь Андрей Пермяков в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Юргамыш».

К посту были прикреплены копии приказа суда и свидетельства о смерти женщины. В судебном приказе указано, что от женщины требуют возместить задолженность за период с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года в размере 1 505,3 рублей. В свидетельстве о смерти указано, что женщина умерла в апреле 2016 года.

Представители регоператора «Чистый город», отвечающего за вывоз мусора в регионе, объяснили URA.RU, что в конце 2021 года запросили выписку из ЕГРН. В ней не было указано, что собственность уже не принадлежит женщине. «Судебный приказ может быть отменен. Новый собственник (вступивший в права наследник) обязан предоставить региональному оператору пакет документов, на основании которых в платежный документ будут внесены корректировки, произведен перерасчет», — добавили в компании.

В марте 2021 года жительница Кургана жаловалась, что ее семье приходится оплачивать квитанции за вывоз мусора, которые приходят на адрес дома, где жил их умерший родственник. Тогда в компании ответили, что «вносить оплату за помещение должен обладатель, а при его отсутствии — наследники».

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