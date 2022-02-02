В Кремле не хотят разбираться с угрозами семье Янгулбаева

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Давать оценку действиям депутатов должна соответствующая комиссия Госдумы, отметил Дмитрий Песков Фото:

Угрозы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева со стороны депутата Госдумы РФ Адама Делимханова должны оцениваться комиссией Госдумы, а не Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаева в поддержке терроризма. После этого депутат Адам Делимханов опубликовал в своем instagram-аккаунте пост, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева, пишет «Национальная служба новостей».

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Угрозы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева со стороны депутата Госдумы РФ Адама Делимханова должны оцениваться комиссией Госдумы, а не Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаева в поддержке терроризма. После этого депутат Адам Делимханов опубликовал в своем instagram-аккаунте пост, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева, пишет «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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