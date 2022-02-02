В Кремле не хотят разбираться с угрозами семье Янгулбаева 02 февраля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 + Давать оценку действиям депутатов должна соответствующая комиссия Госдумы, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Угрозы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева со стороны депутата Госдумы РФ Адама Делимханова должны оцениваться комиссией Госдумы, а не Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаева в поддержке терроризма. После этого депутат Адам Делимханов опубликовал в своем instagram-аккаунте пост, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Угрозы в адрес семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева со стороны депутата Госдумы РФ Адама Делимханова должны оцениваться комиссией Госдумы, а не Кремлем. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Кремль не хотел бы вмешиваться в эту ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаева в поддержке терроризма. После этого депутат Адам Делимханов опубликовал в своем instagram-аккаунте пост, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям