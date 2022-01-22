Кадыров обвинил семью судьи в поддержке терроризма

По словам Рамзана Кадырова, семья судьи Янгулбаева поддерживает террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде, призывали к терроризму и экстремизму, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, они организовали нападение в Турции на экс-сотрудника правоохранительных органов из Чечни.

«Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки», — написал Рамзан Кадыров.

Он добавил, что если Янгулбаевы окажут сопротивление при задержании, то их следует «уничтожить как пособников террористов». «Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что около восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении жены судьи Янгулбаева в качестве свидетеля по уголовному делу. Сам Кадыров заявлял, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. Сын судьи заявил, что будет судиться с Кадыровым по факту данного происшествия.

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