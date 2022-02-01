В больницах ЯНАО из-за COVID разворачивают дополнительные койки

Власти Ямала дополнительно развернули в медучреждениях койки для пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщил 2 февраля региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в telegram-канале «Ямал. Официально».
«Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах», — сказано в сообщении.
По информации ведомства в госпиталях региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. «Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев», — добавили в оперштабе.
Власти Ямала дополнительно развернули в медучреждениях койки для пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщил 2 февраля региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в telegram-канале «Ямал. Официально». «Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах», — сказано в сообщении. По информации ведомства в госпиталях региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. «Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев», — добавили в оперштабе. Ранее сообщалось, что в начале февраля в ЯНАО доставят оборудование для выявления «Омикрона». В связи с высокой заболеваемостью в регионе ученики школ ЯНАО отправились на дистанционное обучение.