01 февраля 2022

В больницах ЯНАО из-за COVID разворачивают дополнительные койки

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, медицина, клиника, больничная койка, ковидная база
Коронавирусом в ЯНАО болеет 11,5 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Ямала дополнительно развернули в медучреждениях койки для пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщил 2 февраля региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в telegram-канале «Ямал. Официально».

«Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах», — сказано в сообщении.

По информации ведомства в госпиталях региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. «Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев», — добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в ЯНАО доставят оборудование для выявления «Омикрона». В связи с высокой заболеваемостью в регионе ученики школ ЯНАО отправились на дистанционное обучение.

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Власти Ямала дополнительно развернули в медучреждениях койки для пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщил 2 февраля региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом в telegram-канале «Ямал. Официально». «Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах», — сказано в сообщении. По информации ведомства в госпиталях региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. «Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев», — добавили в оперштабе. Ранее сообщалось, что в начале февраля в ЯНАО доставят оборудование для выявления «Омикрона». В связи с высокой заболеваемостью в регионе ученики школ ЯНАО отправились на дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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