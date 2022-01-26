В ЯНАО доставят оборудование для выявления «Омикрона»

Тесты для определения разновидностей штаммов коронавируса поступят на Ямал в начале февраля, рассказала журналистам главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова. В настоящее время такие анализы в регионе производятся только в каждом десятом случае, при этом пробы приходится отправлять в Москву или в Новосибирск.
«Мы пока не можем диагностировать (штамм „Омикрон“ — ред.) в наших лечебных учреждениях. Но такие тест-системы появились. В частности, „Спид центр“ их заказал, ждем их в начале февраля. Уже тогда сможем отвечать на вопрос, „Омикрон“ это или нет», — сообщила Волова в интервью телеканалу «Ямал-Медиа».
Сейчас для выявления «Омикрона» биоматериалы пациентов из ЯНАО направляются в Москву или Новосибирск, причем лишь в наиболее клинически интересных случаях. Тем не менее по словам эпидемиолога, новый штамм циркулирует по региону и его влияние уже видно.
Стационарная помощь при «Омикроне» требуется гораздо реже, однако он остается смертельно опасным для лиц пожилого возраста, отметила Волова. «Вакцинация необходима, в том числе, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы прекратить циркуляцию и главное — мутацию этого вируса», — сообщила специалист.
Тесты для определения разновидностей штаммов коронавируса поступят на Ямал в начале февраля, рассказала журналистам главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова. В настоящее время такие анализы в регионе производятся только в каждом десятом случае, при этом пробы приходится отправлять в Москву или в Новосибирск. «Мы пока не можем диагностировать (штамм „Омикрон“ — ред.) в наших лечебных учреждениях. Но такие тест-системы появились. В частности, „Спид центр“ их заказал, ждем их в начале февраля. Уже тогда сможем отвечать на вопрос, „Омикрон“ это или нет», — сообщила Волова в интервью телеканалу «Ямал-Медиа». Сейчас для выявления «Омикрона» биоматериалы пациентов из ЯНАО направляются в Москву или Новосибирск, причем лишь в наиболее клинически интересных случаях. Тем не менее по словам эпидемиолога, новый штамм циркулирует по региону и его влияние уже видно. Стационарная помощь при «Омикроне» требуется гораздо реже, однако он остается смертельно опасным для лиц пожилого возраста, отметила Волова. «Вакцинация необходима, в том числе, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы прекратить циркуляцию и главное — мутацию этого вируса», — сообщила специалист. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти ЯНАО приняли решение о дополнительных ограничительных мерах. Школьники переведены на дистанционное обучение, подросткам старше 12 лет начали ставить прививки от COVID.