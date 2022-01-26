26 января 2022
25 января 2022

В ЯНАО доставят оборудование для выявления «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Медики ЯНАО пока не могут определять, что за штамм коронавируса у больного Фото:
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Коронавирус COVID-19

Тесты для определения разновидностей штаммов коронавируса поступят на Ямал в начале февраля, рассказала журналистам главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова. В настоящее время такие анализы в регионе производятся только в каждом десятом случае, при этом пробы приходится отправлять в Москву или в Новосибирск.

«Мы пока не можем диагностировать (штамм „Омикрон“ — ред.) в наших лечебных учреждениях. Но такие тест-системы появились. В частности, „Спид центр“ их заказал, ждем их в начале февраля. Уже тогда сможем отвечать на вопрос, „Омикрон“ это или нет», — сообщила Волова в интервью телеканалу «Ямал-Медиа».

Сейчас для выявления «Омикрона» биоматериалы пациентов из ЯНАО направляются в Москву или Новосибирск, причем лишь в наиболее клинически интересных случаях. Тем не менее по словам эпидемиолога, новый штамм циркулирует по региону и его влияние уже видно.

Стационарная помощь при «Омикроне» требуется гораздо реже, однако он остается смертельно опасным для лиц пожилого возраста, отметила Волова. «Вакцинация необходима, в том числе, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы прекратить циркуляцию и главное — мутацию этого вируса», — сообщила специалист.

Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти ЯНАО приняли решение о дополнительных ограничительных мерах. Школьники переведены на дистанционное обучение, подросткам старше 12 лет начали ставить прививки от COVID.

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Тесты для определения разновидностей штаммов коронавируса поступят на Ямал в начале февраля, рассказала журналистам главный внештатный эпидемиолог окружного департамента здравоохранения Людмила Волова. В настоящее время такие анализы в регионе производятся только в каждом десятом случае, при этом пробы приходится отправлять в Москву или в Новосибирск. «Мы пока не можем диагностировать (штамм „Омикрон“ — ред.) в наших лечебных учреждениях. Но такие тест-системы появились. В частности, „Спид центр“ их заказал, ждем их в начале февраля. Уже тогда сможем отвечать на вопрос, „Омикрон“ это или нет», — сообщила Волова в интервью телеканалу «Ямал-Медиа». Сейчас для выявления «Омикрона» биоматериалы пациентов из ЯНАО направляются в Москву или Новосибирск, причем лишь в наиболее клинически интересных случаях. Тем не менее по словам эпидемиолога, новый штамм циркулирует по региону и его влияние уже видно. Стационарная помощь при «Омикроне» требуется гораздо реже, однако он остается смертельно опасным для лиц пожилого возраста, отметила Волова. «Вакцинация необходима, в том числе, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы прекратить циркуляцию и главное — мутацию этого вируса», — сообщила специалист. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти ЯНАО приняли решение о дополнительных ограничительных мерах. Школьники переведены на дистанционное обучение, подросткам старше 12 лет начали ставить прививки от COVID.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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