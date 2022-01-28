28 января 2022
27 января 2022

Школьникам ЯНАО продлили дистанционное обучение из-за COVID-19

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Ученики до 19 февраля останутся дома Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ученики школ ЯНАО останутся на дистанционном обучении до 19 февраля. Решение о продлении приняли на окружном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора и в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков продлить дистанционную учебу для школьников еще на две недели, до 19 февраля. Параллельно продолжить выдачу продуктовых наборов», — сообщили в telegram-канале «Пул89».

Для первоклассников одна из недель будет каникулярной. Дежурные группы в детских садах продолжат работу.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. С 24 января школьников перевели на дистанционное обучение.

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Ученики школ ЯНАО останутся на дистанционном обучении до 19 февраля. Решение о продлении приняли на окружном координационном совете по борьбе с коронавирусом. «Принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора и в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков продлить дистанционную учебу для школьников еще на две недели, до 19 февраля. Параллельно продолжить выдачу продуктовых наборов», — сообщили в telegram-канале «Пул89». Для первоклассников одна из недель будет каникулярной. Дежурные группы в детских садах продолжат работу. Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. С 24 января школьников перевели на дистанционное обучение.
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