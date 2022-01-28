Школьникам ЯНАО продлили дистанционное обучение из-за COVID-19

Ученики до 19 февраля останутся дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики школ ЯНАО останутся на дистанционном обучении до 19 февраля. Решение о продлении приняли на окружном координационном совете по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора и в связи с высокой заболеваемостью детей и подростков продлить дистанционную учебу для школьников еще на две недели, до 19 февраля. Параллельно продолжить выдачу продуктовых наборов», — сообщили в telegram-канале «Пул89».

Для первоклассников одна из недель будет каникулярной. Дежурные группы в детских садах продолжат работу.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения «Омикрон»-штамма коронавируса ввели ограничения. С 24 января школьников перевели на дистанционное обучение.