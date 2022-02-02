Прокуратура: российских военных в Юрге обирало несколько банд. Раскрыты имена преступников

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По нескольким уголовным дела проходят более десяти человек Фото:

В прокуратуре Кемеровской области раскрыли фамилии преступников, занимавшихся вымогательством у военнослужащих гарнизона в городе Юрга Кемеровской области. В городе одновременно орудовало несколько группировок, возбуждено более десяти уголовных дел. Такие данные содержатся в официальном ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Как утверждается в документе, в 2018 году за решетку отправились несколько жителей Юрги, которые занимались вымогательствами у местного населения и военнослужащих гарнизона. Обвинительные приговоры вынесли в отношении трех фигурантов. В СМИ группировку прозвали «бандой самбистов».

В отношении героя расследования URA.RU Мудариса Тартыкова возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых утверждено обвинительное заключение. Одновременно с Тартыковым под стражей за вымогательства с военных находятся некие Саханов, Евменов и Клюев. Расследование уголовного дела в отношении этой банды завершено, а подсудимые знакомятся с материалами дела.

В мае 2021 года в Юрге была задержана еще одна группировка вымогателей, в которую входили пятеро жителей города. Организатор этой криминальной группировки — некий Бровников, по сведениям полиции, является представителем «криминальных структур».

«Кроме того по фактам вымогательства в производстве органа дознания, дознавателей и следователей Межмуниципиального отдела МВД России „Юргинский“ находятся 3 материала процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях, а также 4 уголовных дела», — говорится в документе.

В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников. Уже в декабре Тартыкова выпустили на свободу. После расследования URA.RU о вымогательствах он вновь был задержан, а контроль за ходом уголовного дела взяла на себя Генпрокуратура РФ.

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В прокуратуре Кемеровской области раскрыли фамилии преступников, занимавшихся вымогательством у военнослужащих гарнизона в городе Юрга Кемеровской области. В городе одновременно орудовало несколько группировок, возбуждено более десяти уголовных дел. Такие данные содержатся в официальном ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. Документ есть в распоряжении URA.RU. Как утверждается в документе, в 2018 году за решетку отправились несколько жителей Юрги, которые занимались вымогательствами у местного населения и военнослужащих гарнизона. Обвинительные приговоры вынесли в отношении трех фигурантов. В СМИ группировку прозвали «бандой самбистов». В отношении героя расследования URA.RU Мудариса Тартыкова возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых утверждено обвинительное заключение. Одновременно с Тартыковым под стражей за вымогательства с военных находятся некие Саханов, Евменов и Клюев. Расследование уголовного дела в отношении этой банды завершено, а подсудимые знакомятся с материалами дела. В мае 2021 года в Юрге была задержана еще одна группировка вымогателей, в которую входили пятеро жителей города. Организатор этой криминальной группировки — некий Бровников, по сведениям полиции, является представителем «криминальных структур». «Кроме того по фактам вымогательства в производстве органа дознания, дознавателей и следователей Межмуниципиального отдела МВД России „Юргинский“ находятся 3 материала процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях, а также 4 уголовных дела», — говорится в документе. В феврале 2021 года Мудариса Тартыкова и еще несколько человек уже задерживали в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам вымогательства у военнослужащих-контрактников. Уже в декабре Тартыкова выпустили на свободу. После расследования URA.RU о вымогательствах он вновь был задержан, а контроль за ходом уголовного дела взяла на себя Генпрокуратура РФ.
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