Масляков повторно заразился коронавирусом

Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН.
«К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».
Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН. «К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков. Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».