Масляков повторно заразился коронавирусом

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Александр Масляков временно не будет вести КВН Фото:
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Коронавирус COVID-19

Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН.

«К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

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Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН. «К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков. Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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