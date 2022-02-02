Масляков повторно заразился коронавирусом 02 февраля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 + Александр Масляков временно не будет вести КВН Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН. «К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков. Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Телеведущий и руководитель телеигры «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. Обращение опубликовано в официальном telegram-канале КВН. «К сожалению, ковид второй раз подкрадывается ко мне и говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Поскольку игра не может быть без ведущего, мы будет приглашать известных участников КВН. Посмотрим, как они справятся», — сказал Масляков. Ранее президент России Владимир Путин наградил Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Масляков получил награду с формулировкой «За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям