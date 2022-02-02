Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс С-400

03 февраля 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

С-400 будет участвовать в совместных военных учениях России и Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские военные перебросили в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400. Об этом сообщил департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ. Военную технику доставят на полигон в Брестской области. «Зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Республику Беларусь. По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. С-400 «Триумф» — это российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Он предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космической атаки. Принят на вооружение российской армии в 2007 году. В 2021 году воздушно-космических силах РФ более 70% ракетных полков были перевооружены на системы С-400. На территории Беларуси с 10 по 20 февраля пройдут совместные военные учения Союзного государства. Ранее об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва проинформировала иностранных партнеров о проведении учений, хотя была не обязана, передает RT. В США опасаются, что Россия под предлогом проверки боеготовности может отправить в Беларусь свои вооруженные силы для «вторжения на Украину», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные перебросили в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400. Об этом сообщил департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ. Военную технику доставят на полигон в Брестской области. «Зенитный ракетный комплекс С-400 прибыл в Республику Беларусь. По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. С-400 «Триумф» — это российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Он предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космической атаки. Принят на вооружение российской армии в 2007 году. В 2021 году воздушно-космических силах РФ более 70% ракетных полков были перевооружены на системы С-400. На территории Беларуси с 10 по 20 февраля пройдут совместные военные учения Союзного государства. Ранее об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко. Проверка функционирования систем ПВО пройдет на западных и южных границах Беларуси, там, где республика примыкает к Польше, Прибалтике и Украине. Россия уже перебросила в республику современные истребители Су-35 и дивизион ПВО малой дальности «Панцирь-С». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва проинформировала иностранных партнеров о проведении учений, хотя была не обязана, передает RT. В США опасаются, что Россия под предлогом проверки боеготовности может отправить в Беларусь свои вооруженные силы для «вторжения на Украину», передает телеканал 360.