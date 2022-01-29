Россия перебросила в Беларусь дивизион ПВО «Панцирь-C»

ПВО «Панцирь-С» перебрасывают для совместных учений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия перебросила в Беларусь дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С» для участия в совместном учении «Союзная решимость-2022». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь-С“ Восточного военного округа», — передает сообщение Министерства обороны «Интерфакс». После разгрузки личный состав заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне.

В ведомстве также отметили, что подразделения вооруженных сил РФ продолжают прибывать в Беларусь. Они будут задействованы в проверке сил реагирования Союзного государства.

Проверка функционирования систем ПВО Союзного государства пройдет на территорию Беларуси с 10 по 20 февраля, сообщил президент страны Александр Лукашенко. Проверка боеготовности будет проходить на западных и южных рубежах Беларуси, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной.