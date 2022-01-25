Россия отправила в Беларусь истребители

26 января 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Су-35 направили в Беларусь в рамках учений Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия перебрасывает на территорию Беларуси современные истребители Су-35. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Истребители будут участвовать в совместных военных учениях Союзного государства. «Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА «Новости». Маршрут истребителей учитывают возможности максимального беспосадочного полета, а также метеоусловия по всему маршруту следования, уточнили в ведомстве. После прибытия в Беларусь экипажи Су-35 заступят на боевое дежурство в рамках совместных учений Москвы и Минска «Союзная решимость — 2022». Проверка функционирований систем ПВО Союзного государства пройдут на территорию Беларуси с 10 по 20 февраля. Об этом ранее сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он поручил озвучить дату учений заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Лукашенко, что проверка боеготовности будет проходить на западных и южных границах Беларуси, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что на учениях российские и белорусские войска отработают ситуации, в которой потребуется мобилизация всего военного потенциала Союзного государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия перебрасывает на территорию Беларуси современные истребители Су-35. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Истребители будут участвовать в совместных военных учениях Союзного государства. «Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — цитирует сообщение Минобороны РФ РИА «Новости». Маршрут истребителей учитывают возможности максимального беспосадочного полета, а также метеоусловия по всему маршруту следования, уточнили в ведомстве. После прибытия в Беларусь экипажи Су-35 заступят на боевое дежурство в рамках совместных учений Москвы и Минска «Союзная решимость — 2022». Проверка функционирований систем ПВО Союзного государства пройдут на территорию Беларуси с 10 по 20 февраля. Об этом ранее сообщил президент республики Александр Лукашенко. Он поручил озвучить дату учений заранее, чтобы избежать «голословных обвинений со стороны Запада» в стягивании войск, передает «Федеральное агентство новостей». По словам Лукашенко, что проверка боеготовности будет проходить на западных и южных границах Беларуси, то есть у границ с Польшей, Прибалтикой и Украиной, сообщает «Национальная служба новостей». Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал, что на учениях российские и белорусские войска отработают ситуации, в которой потребуется мобилизация всего военного потенциала Союзного государства.