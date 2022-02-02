Еще один челябинский город отправил школы на карантин

Учебный процесс в Чебаркуле (Челябинская область) в очном режиме приостановлен во всех девяти школах, в которых обучаются более двух тысяч учеников. Об этом URA.RU сообщила начальник управления образования города Оксана Белова. Ранее на карантин ушли все школы Снежинска.
«Учебный процесс в Чебаркуле в очном режиме приостановлен во всех девяти школах. На период карантина образовательный процесс осуществляться с помощью дистанционных технологий. На эту форму обучения переведены более 2 тысяч школьников города», — заявила Белова.
Начальник управления отметила, что согласно графику школа № 6 должна выйти с карантина 4 февраля. Школа №1 выходит на очное обучение 5 февраля. По остальным школам вопрос будет решаться в зависимости от уровня заболеваемости.
«Мониторим эпидемиологическую ситуацию ежедневно и на основе этих данных будем решать вопрос по остальным школам. В основном дети болеют ОРВИ. Среди наших школьников было выявлено 20 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — добавила Белова.
Ранее стало известно, что принято решение об уходе на недельный карантин всех школ в Снежинске. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Учебный процесс в Чебаркуле (Челябинская область) в очном режиме приостановлен во всех девяти школах, в которых обучаются более двух тысяч учеников. Об этом URA.RU сообщила начальник управления образования города Оксана Белова. Ранее на карантин ушли все школы Снежинска. «Учебный процесс в Чебаркуле в очном режиме приостановлен во всех девяти школах. На период карантина образовательный процесс осуществляться с помощью дистанционных технологий. На эту форму обучения переведены более 2 тысяч школьников города», — заявила Белова. Начальник управления отметила, что согласно графику школа № 6 должна выйти с карантина 4 февраля. Школа №1 выходит на очное обучение 5 февраля. По остальным школам вопрос будет решаться в зависимости от уровня заболеваемости. «Мониторим эпидемиологическую ситуацию ежедневно и на основе этих данных будем решать вопрос по остальным школам. В основном дети болеют ОРВИ. Среди наших школьников было выявлено 20 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — добавила Белова. Ранее стало известно, что принято решение об уходе на недельный карантин всех школ в Снежинске. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.