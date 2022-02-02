Еще один челябинский город отправил школы на карантин

Учебный процесс остановлен во всех учебных заведениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учебный процесс в Чебаркуле (Челябинская область) в очном режиме приостановлен во всех девяти школах, в которых обучаются более двух тысяч учеников. Об этом URA.RU сообщила начальник управления образования города Оксана Белова. Ранее на карантин ушли все школы Снежинска.

«Учебный процесс в Чебаркуле в очном режиме приостановлен во всех девяти школах. На период карантина образовательный процесс осуществляться с помощью дистанционных технологий. На эту форму обучения переведены более 2 тысяч школьников города», — заявила Белова.

Начальник управления отметила, что согласно графику школа № 6 должна выйти с карантина 4 февраля. Школа №1 выходит на очное обучение 5 февраля. По остальным школам вопрос будет решаться в зависимости от уровня заболеваемости.

«Мониторим эпидемиологическую ситуацию ежедневно и на основе этих данных будем решать вопрос по остальным школам. В основном дети болеют ОРВИ. Среди наших школьников было выявлено 20 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом», — добавила Белова.

Ранее стало известно, что принято решение об уходе на недельный карантин всех школ в Снежинске. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.