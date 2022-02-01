В челябинском городе все школы ушли на карантин

Ирина Гехт заявила, что перевод школьников на дистант продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принято решение об уходе на недельный карантин всех школ города Снежинска. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Гибкая форма ухода на карантин или перевод на дистант школьников продолжается. О всеобщем переводе на дистант речь пока не идет. В Снежинске на неделю будет объявлен карантин в школах», — заявила Гехт.

Гехт отметила, что в регионе 27 классов в 10 школах, а это 725 учеников, находятся на карантине по ковиду. По ОРВИ масштаб больше, поскольку 45 школ полностью закрыты на карантин (21 тыс. 818 учеников), а на дистанционном обучении находятся 33 школы.