01 февраля 2022

В челябинском городе все школы ушли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов провел Совет по социальной политике. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт заявила, что перевод школьников на дистант продолжается Фото:

Принято решение об уходе на недельный карантин всех школ города Снежинска. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Гибкая форма ухода на карантин или перевод на дистант школьников продолжается. О всеобщем переводе на дистант речь пока не идет. В Снежинске на неделю будет объявлен карантин в школах», — заявила Гехт.

Гехт отметила, что в регионе 27 классов в 10 школах, а это 725 учеников, находятся на карантине по ковиду. По ОРВИ масштаб больше, поскольку 45 школ полностью закрыты на карантин (21 тыс. 818 учеников), а на дистанционном обучении находятся 33 школы.

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Принято решение об уходе на недельный карантин всех школ города Снежинска. Об этом на брифинге 2 февраля сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «Гибкая форма ухода на карантин или перевод на дистант школьников продолжается. О всеобщем переводе на дистант речь пока не идет. В Снежинске на неделю будет объявлен карантин в школах», — заявила Гехт. Гехт отметила, что в регионе 27 классов в 10 школах, а это 725 учеников, находятся на карантине по ковиду. По ОРВИ масштаб больше, поскольку 45 школ полностью закрыты на карантин (21 тыс. 818 учеников), а на дистанционном обучении находятся 33 школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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