02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Тюмени подросток сорвался с 14 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
ЧП произошло на улице Революции в Тюмени Фото:

В Тюмени подросток сорвался с высоты 14 этажа. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Революции.

«Да что ж это творится? Давайте будем беречь психику детей. Родителям сил и терпения пережить это горе», — написала в своей публикации Елена Александрова.

В комментариях большинство пользователей паблика «ЧС Тюмень» также выразили соболезнования семье погибшего подростка. «Родителей не жалеют совсем, думают только о себе», — отметила Рима Пропкова. «Родителям соболезнования, конечно», — добавила Юлия Останина.

В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента организована проверка. «Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили там URA.RU.

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В Тюмени подросток сорвался с высоты 14 этажа. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Революции. «Да что ж это творится? Давайте будем беречь психику детей. Родителям сил и терпения пережить это горе», — написала в своей публикации Елена Александрова. В комментариях большинство пользователей паблика «ЧС Тюмень» также выразили соболезнования семье погибшего подростка. «Родителей не жалеют совсем, думают только о себе», — отметила Рима Пропкова. «Родителям соболезнования, конечно», — добавила Юлия Останина. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента организована проверка. «Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили там URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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