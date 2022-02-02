В Тюмени подросток сорвался с 14 этажа

В Тюмени подросток сорвался с высоты 14 этажа. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Революции.
«Да что ж это творится? Давайте будем беречь психику детей. Родителям сил и терпения пережить это горе», — написала в своей публикации Елена Александрова.
В комментариях большинство пользователей паблика «ЧС Тюмень» также выразили соболезнования семье погибшего подростка. «Родителей не жалеют совсем, думают только о себе», — отметила Рима Пропкова. «Родителям соболезнования, конечно», — добавила Юлия Останина.
В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента организована проверка. «Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили там URA.RU.
В Тюмени подросток сорвался с высоты 14 этажа. Об этом сообщают пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По словам тюменцев, ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Революции. «Да что ж это творится? Давайте будем беречь психику детей. Родителям сил и терпения пережить это горе», — написала в своей публикации Елена Александрова. В комментариях большинство пользователей паблика «ЧС Тюмень» также выразили соболезнования семье погибшего подростка. «Родителей не жалеют совсем, думают только о себе», — отметила Рима Пропкова. «Родителям соболезнования, конечно», — добавила Юлия Останина. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента организована проверка. «Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили там URA.RU.