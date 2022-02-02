Экс-чиновник из ХМАО планировал лично убить зампрокурора

В 2009 году чиновник управления Минфина по ХМАО лично готовил покушение на зампрокурора, для этого он приобрел пистолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления следственного комитета по ХМАО выявили новый эпизод в деле бывшего чиновника управления Минфина по ХМАО Юрия Чекина, обвиненного в убийстве экс-прокурора ХМАО Юрия Бедердина и организации покушения на его экс-зама Джавида Дамирова. СК установил, что помимо заказа убийства в 2011 году, Чекин решил лично расправиться с Дамировым в 2009, купив для этого пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета России.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2009 года Чекин Ю.В., находясь в международном розыске, испытывая личную неприязнь к бывшему заместителю прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, занимавшему указанную должность до 1996 года, решил лично совершить убийство последнего. [Для этого] приобрел огнестрельное оружие — пистолет Макарова и боеприпасы к нему», — рассказали в управлении.

Известно, что летом 2010 года Чекин обратился к своей знакомой, чтобы выманить экс-заместителя главного надзорника округа в ХМАО (тогда Дамиров уже проживал в другом регионе), но женщина наотрез отказалась исполнить преступный замысел, покушение Чекина не удалось. Чекина считают причастным к нескольким убийствам — Руппеля А., за попытку присвоить себе его денежные средства (убит 7 ноября 1996 года в подъезде одного из домов Ханты-Мансийска 7 выстрелами из пистолета модели «ТТ»), Израилова Б. из-за карточного долга (убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета). По версии следствия, убийство экс-прокурора ХМАО и покушения на его зама Чекин организовал из мести за принципиальную позицию привлечь чиновника к уголовной ответственности. 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома.

Ранее URA.RU сообщало, что за убийство прокурора ХМАО задержан экс-чиновник правительства. В квартире, где он проживал несколько лет, были плотно завешаны окна, в одной из комнат под подоконником обнаружен тайник, в котором на некоторое время мог спрятаться человек.

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