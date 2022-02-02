Алексей Текслер заявил, что проект будет реализован за два года Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина 2 февраля одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в областном центре. Сразу после этого губернатор Алексей Текслер побывал на данном объекте, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатор представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации. Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки — льготным займом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)», — пояснили в пресс-службе Текслера.

Губернатор отметил, что для Челябинска остро стоит задача реконструкции очистных, которые построены еще в 1957 году. В последний раз работы по модернизации здесь проводили в 1984 году. Текслер заявил, что проект реконструкции будет реализован за два года.

Ранее фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предварительную заявку Челябинской области на софинансирование реконструкции очистных сооружений Челябинска. Общая стоимость проекта составила 1 млрд 431 млн рублей. По условиям льготного кредита, от фонда на строительство очистных Челябинска будет направлен заем в размере 1 144,9 млн рублей под 3,5% годовых на срок 25 лет. Это 80% от необходимой суммы.

Реконструкция очистных позволит окончательно решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город и благоприятно скажется на экологической ситуации.

В последний раз работы по модернизации очистных проводили в 1984 году Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер подчеркнул, что для Челябинска остро стоит задача реконструкции очистных сооружений Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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