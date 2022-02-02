Крупнейшую детскую больницу Екатеринбурга отдадут больным COVID

Рост инфицированных ковидом среди детей и подростков зафиксирован в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи ростом заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков минздрав Свердловской области отдает детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге под детский ковид-госпиталь. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«На данный момент под детский ковидарий перепрофилирована детская больница №11 в Екатеринбурге. Однако детей, заболевших ковидом, очень много. Педиатры не успевают принять всех. Именно поэтому было принято решение отдать „девятку“ под детский ковид-госпиталь», — отметил источник.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что из-за роста количества больных COVID-19 в Свердловской области ввели новые ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.