02 февраля 2022

Крупнейшую детскую больницу Екатеринбурга отдадут больным COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, стационар, дмб9, дгкб9, детская городская клиническая больница
Рост инфицированных ковидом среди детей и подростков зафиксирован в Свердловской области Фото:
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Коронавирус COVID-19

В связи ростом заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков минздрав Свердловской области отдает детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге под детский ковид-госпиталь. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«На данный момент под детский ковидарий перепрофилирована детская больница №11 в Екатеринбурге. Однако детей, заболевших ковидом, очень много. Педиатры не успевают принять всех. Именно поэтому было принято решение отдать „девятку“ под детский ковид-госпиталь», — отметил источник.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что из-за роста количества больных COVID-19 в Свердловской области ввели новые ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.

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В связи ростом заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков минздрав Свердловской области отдает детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге под детский ковид-госпиталь. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «На данный момент под детский ковидарий перепрофилирована детская больница №11 в Екатеринбурге. Однако детей, заболевших ковидом, очень много. Педиатры не успевают принять всех. Именно поэтому было принято решение отдать „девятку“ под детский ковид-госпиталь», — отметил источник. Редакция URA.RU направила запрос в региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что из-за роста количества больных COVID-19 в Свердловской области ввели новые ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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