Замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения на онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры. URA.RU собрало полный список запретов и рекомендаций, а также дополнительные сведения по COVID, озвученные замглавы региона на онлайн брифинге.
- Учащиеся свердловских школ со вторых по восьмые классы переходят на дистанционное образование со 2 по 16 февраля. Ограничение не затрагивает старшеклассников с 9 по 11 классы, так как для них легче обеспечить безопасное пребывание в школе, а также по причине подготовки к грядущим экзаменам.
- Первоклассники отправлены на дополнительные каникулы.
- Учащиеся средне-специальных учебных заведений переходят на дистанционное обучение.
- Спортивные секции, детские кружки и иные организации дополнительного образования получили рекомендацию перейти на удаленку. «Чтобы не было возможности ребятам общаться за пределами учебного класса», — подчеркивает Креков.
- Региональные власти вернули запрет на посещение ТЦ несовершеннолетними. Исключением стали иногородние учащиеся ССУЗов, имеющие студенческий билет.
- На коронавирусном карантине в настоящий момент находятся более 10% школьников, а также 8% студентов колледжей и техникумов.
- Среди основных насущных проблем замгубернатора отметил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в больницах сейчас настоящий ажиотаж. Власти призывают не ходить в поликлинику, набраться терпения и перестать сеять панику.
- Для того, чтобы заболевшему не пришлось ходить в поликлинику самостоятельно Креков предложил дозваниваться до медучреждений. Для этого собираются расширять количество волонтеров, работающих в колл-центрах, а сроки ожидания звонков в колл-центры уже взяты под контроль. Также он отметил, что служба «122» сейчас работает с ожиданием в несколько секунд, до полминуты. Однако количество звонков на «горячую линию» увеличилось до 8-9 тысяч в сутки.
- Еще про детей: в регионе закончилась детская вакцина «Спутник М» от новой коронавирусной инфекции. Все 2400 доз были поставлены подросткам, получившим разрешение от родителей. Власти ждут новую поставку доз детской вакцины.
- Среди госпитализированных числится около 15% детей, у всех — состояние удовлетворительное.
Кроме прочего, в городе запрещено посещать культурные мероприятия вне специально предназначенных для этого местах. Нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием свердловчан, а также ресторанам, кафе, барам и клубам работать после 23 часов и до 6 часов утра.
В Свердловской области по данным на 1 февраля за сутки зафиксировано 2 825 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 229 249. Выписано 685 человек. Общее число выписанных достигло 192 984. Зарегистрировано 15 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 10 005.
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