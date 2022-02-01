Все ограничения коснулись несовершеннолетних Фото: Размик Закарян © URA.RU

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков огласил новые коронавирусные ограничения на онлайн-брифинге, посвященном мерам по противодействию коронавирусу. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры. URA.RU собрало полный список запретов и рекомендаций, а также дополнительные сведения по COVID, озвученные замглавы региона на онлайн брифинге.

Учащиеся свердловских школ со вторых по восьмые классы переходят на дистанционное образование со 2 по 16 февраля. Ограничение не затрагивает старшеклассников с 9 по 11 классы, так как для них легче обеспечить безопасное пребывание в школе, а также по причине подготовки к грядущим экзаменам.

Первоклассники отправлены на дополнительные каникулы.

Учащиеся средне-специальных учебных заведений переходят на дистанционное обучение.

Спортивные секции, детские кружки и иные организации дополнительного образования получили рекомендацию перейти на удаленку. «Чтобы не было возможности ребятам общаться за пределами учебного класса», — подчеркивает Креков.

Региональные власти вернули запрет на посещение ТЦ несовершеннолетними. Исключением стали иногородние учащиеся ССУЗов, имеющие студенческий билет.

На коронавирусном карантине в настоящий момент находятся более 10% школьников, а также 8% студентов колледжей и техникумов.

Среди основных насущных проблем замгубернатора отметил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в больницах сейчас настоящий ажиотаж. Власти призывают не ходить в поликлинику, набраться терпения и перестать сеять панику.

Для того, чтобы заболевшему не пришлось ходить в поликлинику самостоятельно Креков предложил дозваниваться до медучреждений. Для этого собираются расширять количество волонтеров, работающих в колл-центрах, а сроки ожидания звонков в колл-центры уже взяты под контроль. Также он отметил, что служба «122» сейчас работает с ожиданием в несколько секунд, до полминуты. Однако количество звонков на «горячую линию» увеличилось до 8-9 тысяч в сутки.

Еще про детей: в регионе закончилась детская вакцина «Спутник М» от новой коронавирусной инфекции. Все 2400 доз были поставлены подросткам, получившим разрешение от родителей. Власти ждут новую поставку доз детской вакцины.

Среди госпитализированных числится около 15% детей, у всех — состояние удовлетворительное.

Кроме прочего, в городе запрещено посещать культурные мероприятия вне специально предназначенных для этого местах. Нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием свердловчан, а также ресторанам, кафе, барам и клубам работать после 23 часов и до 6 часов утра.

В Свердловской области по данным на 1 февраля за сутки зафиксировано 2 825 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 229 249. Выписано 685 человек. Общее число выписанных достигло 192 984. Зарегистрировано 15 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 10 005.