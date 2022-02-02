Куратор строительства пермского зоопарка получил срок

Куратор строительства пермского зоопарка Илья Козырев получил четыре года реального лишения свободы. Он курировал строительство объекта от «РЖДстрой», на котором выявили хищения в размере более миллиарда рублей.
«Судья Ленинского районного суда Александр Симанов назначил куратору строительства зоопарка в Перми от компании „РЖДстрой“ Илье Козыреву 4 года лишения свободы в колонии и штраф 900 тыс. рублей», — сообщает Properm. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере).
Козырев единственный из обвиняемых признал вину. Ранее по факту хищения более миллиарда рублей при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят еще: экс-директор УКС Пермского края, его подчиненный Виталий Габов и финансовый директор подрядчика ООО «Стуз» Артем Юрьев. Им также скоро назначат судебные заседания.
Куратор строительства пермского зоопарка Илья Козырев получил четыре года реального лишения свободы. Он курировал строительство объекта от «РЖДстрой», на котором выявили хищения в размере более миллиарда рублей. «Судья Ленинского районного суда Александр Симанов назначил куратору строительства зоопарка в Перми от компании „РЖДстрой“ Илье Козыреву 4 года лишения свободы в колонии и штраф 900 тыс. рублей», — сообщает Properm. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Козырев единственный из обвиняемых признал вину. Ранее по факту хищения более миллиарда рублей при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят еще: экс-директор УКС Пермского края, его подчиненный Виталий Габов и финансовый директор подрядчика ООО «Стуз» Артем Юрьев. Им также скоро назначат судебные заседания.