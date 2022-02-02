Куратор строительства пермского зоопарка получил срок

Илья Козырев признал свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Куратор строительства пермского зоопарка Илья Козырев получил четыре года реального лишения свободы. Он курировал строительство объекта от «РЖДстрой», на котором выявили хищения в размере более миллиарда рублей.

«Судья Ленинского районного суда Александр Симанов назначил куратору строительства зоопарка в Перми от компании „РЖДстрой“ Илье Козыреву 4 года лишения свободы в колонии и штраф 900 тыс. рублей», — сообщает Properm. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере).

Козырев единственный из обвиняемых признал вину. Ранее по факту хищения более миллиарда рублей при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят еще: экс-директор УКС Пермского края, его подчиненный Виталий Габов и финансовый директор подрядчика ООО «Стуз» Артем Юрьев. Им также скоро назначат судебные заседания.