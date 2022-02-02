02 февраля 2022

Куратор строительства пермского зоопарка получил срок

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Судебное заседание в Арбитражном суде по поводу освобождения территории в 6 микрорайоне. Курган, оглашение приговора, судебное заседание, медицинская маска, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, судебное дело, масочный режим, судья в маске
Илья Козырев признал свою вину Фото:

Куратор строительства пермского зоопарка Илья Козырев получил четыре года реального лишения свободы. Он курировал строительство объекта от «РЖДстрой», на котором выявили хищения в размере более миллиарда рублей.

«Судья Ленинского районного суда Александр Симанов назначил куратору строительства зоопарка в Перми от компании „РЖДстрой“ Илье Козыреву 4 года лишения свободы в колонии и штраф 900 тыс. рублей», — сообщает Properm. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере).

Козырев единственный из обвиняемых признал вину. Ранее по факту хищения более миллиарда рублей при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят еще: экс-директор УКС Пермского края, его подчиненный Виталий Габов и финансовый директор подрядчика ООО «Стуз» Артем Юрьев. Им также скоро назначат судебные заседания.

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Куратор строительства пермского зоопарка Илья Козырев получил четыре года реального лишения свободы. Он курировал строительство объекта от «РЖДстрой», на котором выявили хищения в размере более миллиарда рублей. «Судья Ленинского районного суда Александр Симанов назначил куратору строительства зоопарка в Перми от компании „РЖДстрой“ Илье Козыреву 4 года лишения свободы в колонии и штраф 900 тыс. рублей», — сообщает Properm. Его обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Козырев единственный из обвиняемых признал вину. Ранее по факту хищения более миллиарда рублей при строительстве зоопарка было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят еще: экс-директор УКС Пермского края, его подчиненный Виталий Габов и финансовый директор подрядчика ООО «Стуз» Артем Юрьев. Им также скоро назначат судебные заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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