02 февраля 2022

Из Кольцово запустят прямые рейсы в Таиланд

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, шаттл, airbus321, эйрбас321
Перелеты планируют начать 1 марта, из Екатеринбурга в Таиланд можно будет летать по вторникам Фото:

«Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.

«„Уральские авиалинии“ с 1 марта приступают к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки», — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее об открытии новых направлений сообщала казахская авиакомпания FluArystan. Перелеты из Екатеринбурга в Нур-Султан этой компанией будут осуществляться по субботам, в Алматы — по четвергам.

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«Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании. «„Уральские авиалинии“ с 1 марта приступают к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки», — говорится в сообщении перевозчика. Ранее об открытии новых направлений сообщала казахская авиакомпания FluArystan. Перелеты из Екатеринбурга в Нур-Султан этой компанией будут осуществляться по субботам, в Алматы — по четвергам.
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