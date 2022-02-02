Из Кольцово запустят прямые рейсы в Таиланд

Перелеты планируют начать 1 марта, из Екатеринбурга в Таиланд можно будет летать по вторникам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Уральские авиалинии» объявили о старте прямых перелетов на остров Пхукет (Таиланд) с технической посадкой в Иркутске. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиакомпании.

«„Уральские авиалинии“ с 1 марта приступают к выполнению прямых рейсов из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет. Полеты запланированы каждый вторник, обратно — каждую среду на самолете Airbus A320neo. По маршруту предполагается техническая посадка в Иркутске для дозаправки», — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее об открытии новых направлений сообщала казахская авиакомпания FluArystan. Перелеты из Екатеринбурга в Нур-Султан этой компанией будут осуществляться по субботам, в Алматы — по четвергам.