Из Кольцово запустят новые рейсы в Казахстан

Рейсы будут отправляться два раза в неделю: в Нур-Султан по субботам, в Алматы по средам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Казахский лоукостер FlyArystan объявил о новых рейсах между Екатеринбургом и двумя казахскими городами: столицей страны Нур-Султаном и городом Алматы. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте.

«FlyArystan запуcкает прямые рейсы в столицу Урала — Екатеринбург из Нур-Султана и Алматы. Регулярные рейсы будут выполняться на комфортабельных Airbus A320», — говорится в релизе авиакомпании.

В сообщении также уточняется, что рейсы в Алматы будут осуществляться по четвергам из Екатеринбурга, в обратную сторону — по средам. В Нур-Султан самолеты будут отправляться по субботам. Билеты в Алматы начинаются от 5350 рублей, в Нур-Султан от 3389 рублей. Ранее сообщалось, что из Кольцово будут отправляться первые регулярные рейсы в Узбекистан два раза в неделю российской авиакомпанией Red Wings.