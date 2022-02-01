Из Кольцово запустят новые рейсы в Казахстан

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, здание аэропорта
Рейсы будут отправляться два раза в неделю: в Нур-Султан по субботам, в Алматы по средам Фото:

Казахский лоукостер FlyArystan объявил о новых рейсах между Екатеринбургом и двумя казахскими городами: столицей страны Нур-Султаном и городом Алматы. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте.

«FlyArystan запуcкает прямые рейсы в столицу Урала — Екатеринбург из Нур-Султана и Алматы. Регулярные рейсы будут выполняться на комфортабельных Airbus A320», — говорится в релизе авиакомпании.

В сообщении также уточняется, что рейсы в Алматы будут осуществляться по четвергам из Екатеринбурга, в обратную сторону — по средам. В Нур-Султан самолеты будут отправляться по субботам. Билеты в Алматы начинаются от 5350 рублей, в Нур-Султан от 3389 рублей. Ранее сообщалось, что из Кольцово будут отправляться первые регулярные рейсы в Узбекистан два раза в неделю российской авиакомпанией Red Wings.

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Казахский лоукостер FlyArystan объявил о новых рейсах между Екатеринбургом и двумя казахскими городами: столицей страны Нур-Султаном и городом Алматы. Об этом авиакомпания сообщает на официальном сайте. «FlyArystan запуcкает прямые рейсы в столицу Урала — Екатеринбург из Нур-Султана и Алматы. Регулярные рейсы будут выполняться на комфортабельных Airbus A320», — говорится в релизе авиакомпании. В сообщении также уточняется, что рейсы в Алматы будут осуществляться по четвергам из Екатеринбурга, в обратную сторону — по средам. В Нур-Султан самолеты будут отправляться по субботам. Билеты в Алматы начинаются от 5350 рублей, в Нур-Султан от 3389 рублей. Ранее сообщалось, что из Кольцово будут отправляться первые регулярные рейсы в Узбекистан два раза в неделю российской авиакомпанией Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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