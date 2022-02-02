Бастрыкин взял на контроль дело о рассыпающемся свердловском доме

В доме осыпается потолок, на стенах образуется плесень (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Свердловской области провести проверку по состоянию дома в поселке Билимбай (Свердловская область, Первоуральский городской округ) и доложиться о состоянии этой проблемы. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать проверку по опубликованной информации [в СМИ о разваливающемся доме] и представить доклад о ситуации», — говорится в пресс-релизе ведомства. В сообщении подчеркивается, что люди ждут улучшения жилищных условий на протяжении пяти лет. Корреспондент URA.RU обратился к администрации Первоуральского ГО, но на момент публикации ответ получить не удалось.

В поселке Билимбай жители дома 38 на улице Металлистов пожаловались на ветхое состояние дома. Мамам приходится провожать своих детей, потому что они боятся, что на них свалится потолок, сообщает telegram-канал Ural Mash. В посте также сообщается, что на стенах в квартирах образуется плесень, из-за которых страдают и дети, и вещи в шкафах.