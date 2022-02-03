В ЯНАО придумали, как решить главную проблему города

Десятки дронов будут патрулировать Салехард Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Салехарда нашли способ, как бороться с одной из главных проблем города — бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак, об этом URA.RU сообщил источник в столичной мэрии.

«Сейчас в столичной мэрии активно обсуждают вопрос запуска нескольких десятков дронов для патрулирования улиц и дворов окружной столицы. Под наблюдение попадут недобросовестные хозяева домовладений, выпускающие своих домашних питомцев на самовыгул», — сообщает инсайдер.

О проблеме самовыгула неоднократно сообщали жители города и вызывали специальные службы, однако, когда они приезжали сотрудники и не могли договориться владельцами собак, а животные уже находились во дворе. Инсайдер добавил, что помимо общественного порицания, рассматривается вопрос о взыскании с хозяев животных административного штрафа.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что приюты для бездомных животных переполнены. Именно поэтому в регионе есть проблемы с отловом.