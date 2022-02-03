03 февраля 2022
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01 февраля 2022

В ЯНАО придумали, как решить главную проблему города

© Служба новостей «URA.RU»
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Распиловка льда около Курганского гидроузла, квадрокоптер, квадракоптер
Десятки дронов будут патрулировать Салехард Фото:

Власти Салехарда нашли способ, как бороться с одной из главных проблем города — бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак, об этом URA.RU сообщил источник в столичной мэрии.

«Сейчас в столичной мэрии активно обсуждают вопрос запуска нескольких десятков дронов для патрулирования улиц и дворов окружной столицы. Под наблюдение попадут недобросовестные хозяева домовладений, выпускающие своих домашних питомцев на самовыгул», — сообщает инсайдер.

О проблеме самовыгула неоднократно сообщали жители города и вызывали специальные службы, однако, когда они приезжали сотрудники и не могли договориться владельцами собак, а животные уже находились во дворе. Инсайдер добавил, что помимо общественного порицания, рассматривается вопрос о взыскании с хозяев животных административного штрафа.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что приюты для бездомных животных переполнены. Именно поэтому в регионе есть проблемы с отловом.

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Власти Салехарда нашли способ, как бороться с одной из главных проблем города — бездомными собаками. Чиновники решили использовать квадрокоптеры для патрулирования улиц и выявления нарушителей правил выгула собак, об этом URA.RU сообщил источник в столичной мэрии. «Сейчас в столичной мэрии активно обсуждают вопрос запуска нескольких десятков дронов для патрулирования улиц и дворов окружной столицы. Под наблюдение попадут недобросовестные хозяева домовладений, выпускающие своих домашних питомцев на самовыгул», — сообщает инсайдер. О проблеме самовыгула неоднократно сообщали жители города и вызывали специальные службы, однако, когда они приезжали сотрудники и не могли договориться владельцами собак, а животные уже находились во дворе. Инсайдер добавил, что помимо общественного порицания, рассматривается вопрос о взыскании с хозяев животных административного штрафа. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что приюты для бездомных животных переполнены. Именно поэтому в регионе есть проблемы с отловом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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