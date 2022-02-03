03 февраля 2022

В России зарегистрирован новый препарат от коронавируса

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Препарат подходит всем категориям граждан Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса «Эсперавир», его разработала компания «Промомед». Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарств.

«Препарат подходит для всех категорий граждан. В том числе с хроническими заболеваниями, с коморбидными состояниями или без таковых, ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию, и снижение риска госпитализации» — цитирует РИА «Новости» председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого.

В конце прошлого года Минздраве РФ одобрили лекарство «КОВИД-глобулин», которое нейтрализует коронавирус. Его разработали на основе плазмы крови переболевших людей. Препарат содержит антитела к вирусу. Минздрав 2 февраля одобрил проведение клинических исследований препарата от COVID «МИР 19», сообщает «Национальная служба новостей».

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В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса «Эсперавир», его разработала компания «Промомед». Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарств. «Препарат подходит для всех категорий граждан. В том числе с хроническими заболеваниями, с коморбидными состояниями или без таковых, ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию, и снижение риска госпитализации» — цитирует РИА «Новости» председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого. В конце прошлого года Минздраве РФ одобрили лекарство «КОВИД-глобулин», которое нейтрализует коронавирус. Его разработали на основе плазмы крови переболевших людей. Препарат содержит антитела к вирусу. Минздрав 2 февраля одобрил проведение клинических исследований препарата от COVID «МИР 19», сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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