62-летняя учительница решила заработать на акциях «Газпрома» и попала на поддельный сайт компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учительница из Верхней Пышмы (Свердловская область) отдала 1,2 миллиона рублей мошенникам, которые предложили ей заработать на акциях «Газпрома». Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России. Мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили пенсионерку оформить несколько кредитов и взять в долг у знакомой.

«25 декабря [учительница] увидела рекламу „Газпром Инвест“, в которой рассказывалось о дополнительном заработке на акциях „Газпрома“. Реклама очень сильно заинтересовала потерпевшую, и она перешла по электронной ссылке, попав на поддельный сайт компании. Женщина заполнила на нем краткую анкету. Со слов женщины, интернет-страница схожа с официальным сайтом, никаких значимых отличий она не заметила», — цитирует Е1 сообщение МО МВД России «Верхнепышминский».

Сначала мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили 62-летнюю учительницу перевести им 500 долларов. Пенсионерка перечислила деньги на Qiwi-кошелек. Всего за два дня общения с одним из мошенников учительница перевела более 10 000 долларов. После он передал пенсионерку своей «коллеге», которая рассказала, как торговать на бирже, и уговорила женщину перевести еще 290 тысяч рублей. Для этого учительнице пришлось взять кредит.

В результате уговоров пенсионерка перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. Для этого ей потребовалось получить еще два кредита и взять деньги в долг у знакомых. Вывести деньги с виртуального счета у нее не получилось.

Полиция начала проверку по данному факту. Сейчас сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский» выясняют личности мошенников и устанавливают их местонахождение.

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