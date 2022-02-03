03 февраля 2022

Учитель из Верхней Пышмы отдала мошенникам 1,2 млн рублей. Ей пообещали акции «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, купюра, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, рубли, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, пачка денег, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
62-летняя учительница решила заработать на акциях «Газпрома» и попала на поддельный сайт компании Фото:

Учительница из Верхней Пышмы (Свердловская область) отдала 1,2 миллиона рублей мошенникам, которые предложили ей заработать на акциях «Газпрома». Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России. Мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили пенсионерку оформить несколько кредитов и взять в долг у знакомой.

«25 декабря [учительница] увидела рекламу „Газпром Инвест“, в которой рассказывалось о дополнительном заработке на акциях „Газпрома“. Реклама очень сильно заинтересовала потерпевшую, и она перешла по электронной ссылке, попав на поддельный сайт компании. Женщина заполнила на нем краткую анкету. Со слов женщины, интернет-страница схожа с официальным сайтом, никаких значимых отличий она не заметила», — цитирует Е1 сообщение МО МВД России «Верхнепышминский».

Сначала мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили 62-летнюю учительницу перевести им 500 долларов. Пенсионерка перечислила деньги на Qiwi-кошелек. Всего за два дня общения с одним из мошенников учительница перевела более 10 000 долларов. После он передал пенсионерку своей «коллеге», которая рассказала, как торговать на бирже, и уговорила женщину перевести еще 290 тысяч рублей. Для этого учительнице пришлось взять кредит.

В результате уговоров пенсионерка перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. Для этого ей потребовалось получить еще два кредита и взять деньги в долг у знакомых. Вывести деньги с виртуального счета у нее не получилось.

Полиция начала проверку по данному факту. Сейчас сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский» выясняют личности мошенников и устанавливают их местонахождение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Учительница из Верхней Пышмы (Свердловская область) отдала 1,2 миллиона рублей мошенникам, которые предложили ей заработать на акциях «Газпрома». Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД России. Мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили пенсионерку оформить несколько кредитов и взять в долг у знакомой. «25 декабря [учительница] увидела рекламу „Газпром Инвест“, в которой рассказывалось о дополнительном заработке на акциях „Газпрома“. Реклама очень сильно заинтересовала потерпевшую, и она перешла по электронной ссылке, попав на поддельный сайт компании. Женщина заполнила на нем краткую анкету. Со слов женщины, интернет-страница схожа с официальным сайтом, никаких значимых отличий она не заметила», — цитирует Е1 сообщение МО МВД России «Верхнепышминский». Сначала мошенники, выдававшие себя за представителей «Газпром Инвест», уговорили 62-летнюю учительницу перевести им 500 долларов. Пенсионерка перечислила деньги на Qiwi-кошелек. Всего за два дня общения с одним из мошенников учительница перевела более 10 000 долларов. После он передал пенсионерку своей «коллеге», которая рассказала, как торговать на бирже, и уговорила женщину перевести еще 290 тысяч рублей. Для этого учительнице пришлось взять кредит. В результате уговоров пенсионерка перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. Для этого ей потребовалось получить еще два кредита и взять деньги в долг у знакомых. Вывести деньги с виртуального счета у нее не получилось. Полиция начала проверку по данному факту. Сейчас сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский» выясняют личности мошенников и устанавливают их местонахождение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...