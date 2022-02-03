Суд арестовал омича по фамилии Живодер за избиение младенца

04 февраля 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

По версии следствия, Павел Живодер несколько дней избивал девятимесячного сына своей сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первомайский суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании девятимесячного ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, Живодер систематически бил ребенка по голове и тряс его вверх ногами, пока мать малыша отсутствовала. «Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании 9-месячного ребенка с инвалидностью», — цитирует сообщение прокуратуры Омской области РИА Новости. В ведомстве рассказали, что во время процесса обвиняемый вел себя неадекватно, натягивал на голову кофту и требовал удалить из зала заседаний прессу. В прокуратуре сообщили, что Живодер переехал в Омск в конце 2021 года вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В конце января 2022 года женщина вернулась в Нижневартовск, чтобы оформить пособие. Она попросила Живодера присмотреть за детьми. В ее отсутствие соседи часто слышали детский плач и нецензурную брань. По версии следствия, Живодер несколько дней бил девятимесячного ребенка по голове и тряс его вверх ногами. 2 февраля мальчика госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги. Остальных детей передали в специализированный дом ребенка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первомайский суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании девятимесячного ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, Живодер систематически бил ребенка по голове и тряс его вверх ногами, пока мать малыша отсутствовала. «Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании 9-месячного ребенка с инвалидностью», — цитирует сообщение прокуратуры Омской области РИА Новости. В ведомстве рассказали, что во время процесса обвиняемый вел себя неадекватно, натягивал на голову кофту и требовал удалить из зала заседаний прессу. В прокуратуре сообщили, что Живодер переехал в Омск в конце 2021 года вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В конце января 2022 года женщина вернулась в Нижневартовск, чтобы оформить пособие. Она попросила Живодера присмотреть за детьми. В ее отсутствие соседи часто слышали детский плач и нецензурную брань. По версии следствия, Живодер несколько дней бил девятимесячного ребенка по голове и тряс его вверх ногами. 2 февраля мальчика госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги. Остальных детей передали в специализированный дом ребенка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.