Суд арестовал омича по фамилии Живодер за избиение младенца

Первомайский суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании девятимесячного ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, Живодер систематически бил ребенка по голове и тряс его вверх ногами, пока мать малыша отсутствовала.
«Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании 9-месячного ребенка с инвалидностью», — цитирует сообщение прокуратуры Омской области РИА Новости. В ведомстве рассказали, что во время процесса обвиняемый вел себя неадекватно, натягивал на голову кофту и требовал удалить из зала заседаний прессу.
В прокуратуре сообщили, что Живодер переехал в Омск в конце 2021 года вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В конце января 2022 года женщина вернулась в Нижневартовск, чтобы оформить пособие. Она попросила Живодера присмотреть за детьми. В ее отсутствие соседи часто слышали детский плач и нецензурную брань.
По версии следствия, Живодер несколько дней бил девятимесячного ребенка по голове и тряс его вверх ногами. 2 февраля мальчика госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.
Остальных детей передали в специализированный дом ребенка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Первомайский суд Омска арестовал 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании девятимесячного ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура. По версии следствия, Живодер систематически бил ребенка по голове и тряс его вверх ногами, пока мать малыша отсутствовала. «Первомайский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста для 32-летнего Павла Живодера, подозреваемого в истязании 9-месячного ребенка с инвалидностью», — цитирует сообщение прокуратуры Омской области РИА Новости. В ведомстве рассказали, что во время процесса обвиняемый вел себя неадекватно, натягивал на голову кофту и требовал удалить из зала заседаний прессу. В прокуратуре сообщили, что Живодер переехал в Омск в конце 2021 года вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В конце января 2022 года женщина вернулась в Нижневартовск, чтобы оформить пособие. Она попросила Живодера присмотреть за детьми. В ее отсутствие соседи часто слышали детский плач и нецензурную брань. По версии следствия, Живодер несколько дней бил девятимесячного ребенка по голове и тряс его вверх ногами. 2 февраля мальчика госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги. Остальных детей передали в специализированный дом ребенка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.