03 февраля 2022

Свердловский вуз меняет формат обучения из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Студентов Уральского педуниверситета с 7 по 19 февраля отправят на дистант Фото:
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Коронавирус COVID-19

Студентов Уральского государственного педагогического университета переводят на дистанционной формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом (приказ есть в распоряжении редакции). Практические и лабораторные работы будут проводить в смешанном формате.

«Студентов УрГПУ с 7 по 19 февраля отправят на дистант. Практики и лабораторки для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения разрешено проводить в смешанном формате, но на основании особых распоряжений проректора», — сказано в документе.

Итоговая аттестация пройдет в очном режиме. «Государственная итоговая аттестация по основным профессиональным образовательным программам высшего образования будет организована в очном формате в соответствии с расписанием при условии соблюдения санитарно- эпидемиологических норм», — говорится в приказе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу университета, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что три тюменских вуза — ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ — ввели дистанционный формат обучение для своих студентов из-за коронавируса.

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Студентов Уральского государственного педагогического университета переводят на дистанционной формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом (приказ есть в распоряжении редакции). Практические и лабораторные работы будут проводить в смешанном формате. «Студентов УрГПУ с 7 по 19 февраля отправят на дистант. Практики и лабораторки для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения разрешено проводить в смешанном формате, но на основании особых распоряжений проректора», — сказано в документе. Итоговая аттестация пройдет в очном режиме. «Государственная итоговая аттестация по основным профессиональным образовательным программам высшего образования будет организована в очном формате в соответствии с расписанием при условии соблюдения санитарно- эпидемиологических норм», — говорится в приказе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу университета, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что три тюменских вуза — ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ — ввели дистанционный формат обучение для своих студентов из-за коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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