Тюменские вузы ввели дистанционный формат обучения для студентов

Студентов трех вузов отправили на удаленку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три тюменских вуза — ТюмГУ, ТюмГМУ и ТИУ — ввели дистанционный формат обучение для своих студентов из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах университетов.

«С 31 января до особого распоряжения студенты высшего образования уходят на обучение с использованием дистанционных технологий, включая филиал в Тобольске. С 31 января по 12 февраля — обучающиеся лицея, многопрофильного колледжа, школы инженерного резерва, центра архитектурной подготовки и отделение СПО Филиала в Тобольске. До 6 февраля — обучающиеся филиала в Ноябрьске, до 8 февраля — филиалы в Нижневартовске и Сургуте», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

В Тюменском государственном университете также введут дистант. На какой срок, неделю или две, в пресс-службе ответить пока затруднились. В Тюменском медицинском государственном университете удаленное обучение вводят с 31 января и до особого распоряжения.

Что ждет студентов Государственного аграрного университета неизвестно. В пресс-службе не ответили на звонки URA.RU. В Тюменском государственном институте культуры отметили, что окончательное решение по дистанту пока не принято, но оно будет основано на рекомендациях областного оперативного штаба.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на дистанционную форму образования перевели все школы и ссузы. Высшим учебным заведениям также рекомендовали вести обучение удаленно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам