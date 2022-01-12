ФСБ проводит спецоперацию «Анаконда» на границах ХМАО

12 января 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Силовики останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ФСБ в ХМАО проводят спецоперацию «Анаконда». Блокпосты, усиленные сотрудниками полиции, установлены на всех выездах из региона, сообщил URA.RU источник из числа высокопоставленных силовиков. «Это плановое мероприятие. Посты стоят в Нижневартовском районе, на границе с Томской областью, а также на трассе Р-404, соединяющей ХМАО и Тюменскую область», — объяснил инсайдер. Источник агентства добавил, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ. Также спикер прокомментировал появившиеся слухи о том, что ФСБ ищет нелегальных мигрантов. «Это текущая задача силовиков, для этого „Анаконда“ не нужна», — заключил инсайдер. Историк спецслужб Валерий Малеваный подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU, что спецоперация «Анаконда» — рядовое, по сути, событие для ФСБ, и что главная ее задача — досмотр автомобилей на предмет провозки оружия и взрывчатки. «„Анаконда“ — плановая антитеррористическая спецоперация, которая проводится в том или ином регионе. Она проводится по специальной инструкции для внутреннего пользования с четким планом действий», — заявил он. В пресс-службе управления МВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию по происходящему на границах автономного округа, в управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проходит спецоперация ФСБ. Источник агентства сообщал, что на границе ХМАО и Томской области установили пост, возле которого дежурят оперативники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники ФСБ в ХМАО проводят спецоперацию «Анаконда». Блокпосты, усиленные сотрудниками полиции, установлены на всех выездах из региона, сообщил URA.RU источник из числа высокопоставленных силовиков. «Это плановое мероприятие. Посты стоят в Нижневартовском районе, на границе с Томской областью, а также на трассе Р-404, соединяющей ХМАО и Тюменскую область», — объяснил инсайдер. Источник агентства добавил, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ. Также спикер прокомментировал появившиеся слухи о том, что ФСБ ищет нелегальных мигрантов. «Это текущая задача силовиков, для этого „Анаконда“ не нужна», — заключил инсайдер. Историк спецслужб Валерий Малеваный подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU, что спецоперация «Анаконда» — рядовое, по сути, событие для ФСБ, и что главная ее задача — досмотр автомобилей на предмет провозки оружия и взрывчатки. «„Анаконда“ — плановая антитеррористическая спецоперация, которая проводится в том или ином регионе. Она проводится по специальной инструкции для внутреннего пользования с четким планом действий», — заявил он. В пресс-службе управления МВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию по происходящему на границах автономного округа, в управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проходит спецоперация ФСБ. Источник агентства сообщал, что на границе ХМАО и Томской области установили пост, возле которого дежурят оперативники.