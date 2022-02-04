Жириновский ждет массовых убийств детей в РФ из-за нового закона

Жириновский: Педофилы будут чаще убивать своих жертв, чтобы облегчить наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Закон об ужесточении наказания для педофилов приведет к увеличению числа убийств. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По словам депутата, педофилы будут чаще убивать свои жертвы, чтобы устранить свидетелей.

«Президент подписал закон об ужесточении наказания для педофилов вплоть до пожизненного лишения свободы. Теперь в ряде случаев наказание для педофила может оказаться жестче, чем за убийство. И это, увы, может привести к тому, что педофилы будут чаще убивать свои жертвы, чтобы устранить свидетелей», — написал Жириновский в telegram-канале. Депутат добавил, что убийство «доказать сложнее, чем изнасилование», поэтому преступник может попытаться «облегчить свою участь».

Лидер ЛДПР провел параллель со временами правления Никиты Хрущева, когда глава СССР потребовал ужесточить наказание за изнасилование вплоть до расстрела. «Это было сделано, и девушек стали чаще убивать, чтобы не было свидетелей. Потом эту норму отменили, чем сохранили жизнь многим жертвам насилия», — отметил Жириновский.

Депутат подчеркнул, что ужесточать наказания за тяжкие преступления необходимо. Но делать это нужно так, «чтобы это в итоге не облегчало участь преступника и не провоцировало его на еще более жестокие преступления».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для педофилов. С 1 февраля за насильственные действия в отношении несовершеннолетних ранее судимым педофилам будет грозить пожизненное заключение.

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