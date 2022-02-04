YouTube блокирует каналы ведомств ДНР

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В блоке оказались каналы министерства информации и Народной милиции ДНР Фото:
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Видеохостинг YouTube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Об этом сообщил министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов.

«Канал министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал управления Народной милиции ДНР», — сообщил Антипов. Информацию передает «Донецкое агентство новостей».

Аналогичные действия администрация видеохостинга предприняла и в отношении каналов ЛНР. Так, без объяснения причин был удален канал Луганского информационного центра. Специалисты выясняют причины блокировок.

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Видеохостинг YouTube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Об этом сообщил министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов. «Канал министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал управления Народной милиции ДНР», — сообщил Антипов. Информацию передает «Донецкое агентство новостей». Аналогичные действия администрация видеохостинга предприняла и в отношении каналов ЛНР. Так, без объяснения причин был удален канал Луганского информационного центра. Специалисты выясняют причины блокировок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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