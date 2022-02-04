YouTube блокирует каналы ведомств ДНР

В блоке оказались каналы министерства информации и Народной милиции ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы министерства информации и Народной милиции ДНР. Об этом сообщил министр информации самопровозглашенной республики Игорь Антипов.

«Канал министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал управления Народной милиции ДНР», — сообщил Антипов. Информацию передает «Донецкое агентство новостей».

Аналогичные действия администрация видеохостинга предприняла и в отношении каналов ЛНР. Так, без объяснения причин был удален канал Луганского информационного центра. Специалисты выясняют причины блокировок.