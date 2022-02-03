03 февраля 2022

Пермский фигурист занял второе место на Олимпиаде в Пекине

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Китайцы, занявшие первое место, обогнали россиян на 0,19 балла Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Уроженец Березников (Пермский край) Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Пара выступает от города Санкт-Петербурга.

«Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место», — сообщает «Спорт- экспресс». У спортсменов 82,64 балла.

Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цуна, обогнав россиян на 0,19 балла. Третье место у американских фигуристов Алекса Нерим и Брендон Фрейзер с 75 баллами.

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Уроженец Березников (Пермский край) Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Пара выступает от города Санкт-Петербурга. «Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место», — сообщает «Спорт- экспресс». У спортсменов 82,64 балла. Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цуна, обогнав россиян на 0,19 балла. Третье место у американских фигуристов Алекса Нерим и Брендон Фрейзер с 75 баллами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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