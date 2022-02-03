Пермский фигурист занял второе место на Олимпиаде в Пекине

Китайцы, занявшие первое место, обогнали россиян на 0,19 балла Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Уроженец Березников (Пермский край) Александр Галлямов и фигуристка из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина заняли второе место по парному катанию в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Пара выступает от города Санкт-Петербурга.

«Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место», — сообщает «Спорт- экспресс». У спортсменов 82,64 балла.

Первое место заняла китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цуна, обогнав россиян на 0,19 балла. Третье место у американских фигуристов Алекса Нерим и Брендон Фрейзер с 75 баллами.