Путин и Си Цзиньпин: дружба РФ и Китая не знает границ

Китай также поддержал Россию по гарантиям безопасности, которые выдвигаются к НАТО и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Политики уже подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. В ходе встречи запланировано обсудить широкий круг тем.

«Российско-китайская дружба не имеет границ», — говорится в совместном заявлении России и Китая. Также указывается, что КНР поддерживает российские предложения по долгосрочным юридически обязательным гарантиям безопасности в Европе. Информацию передает РИА «Новости».

По итогам встречи лидера КНР и президента России должен быть принят ряд важных решений. Часть заявлений уже озвучена.

Страны намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.

Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.

Государства выступают за равные права на управление интернетом; попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов неприемлемы.

Россия и Китай нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.

Обе страны выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и «цветных революций».



Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 4 февраля. В ходе встречи состоятся переговоры на высшем уровне, где планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Затем Путин планирует посетить открытие Олимпийских игр в Пекине.