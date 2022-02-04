Путин и Си Цзиньпин: дружба РФ и Китая не знает границ

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Китай также поддержал Россию по гарантиям безопасности, которые выдвигаются к НАТО и США Фото:

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Политики уже подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. В ходе встречи запланировано обсудить широкий круг тем.

«Российско-китайская дружба не имеет границ», — говорится в совместном заявлении России и Китая. Также указывается, что КНР поддерживает российские предложения по долгосрочным юридически обязательным гарантиям безопасности в Европе. Информацию передает РИА «Новости».

По итогам встречи лидера КНР и президента России должен быть принят ряд важных решений. Часть заявлений уже озвучена.

  • Страны намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.
  • Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.
  • Государства выступают за равные права на управление интернетом; попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов неприемлемы.
  • Россия и Китай нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.
  • Обе страны выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и «цветных революций».


Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 4 февраля. В ходе встречи состоятся переговоры на высшем уровне, где планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Затем Путин планирует посетить открытие Олимпийских игр в Пекине.

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Политики уже подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. В ходе встречи запланировано обсудить широкий круг тем. «Российско-китайская дружба не имеет границ», — говорится в совместном заявлении России и Китая. Также указывается, что КНР поддерживает российские предложения по долгосрочным юридически обязательным гарантиям безопасности в Европе. Информацию передает РИА «Новости». По итогам встречи лидера КНР и президента России должен быть принят ряд важных решений. Часть заявлений уже озвучена. Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 4 февраля. В ходе встречи состоятся переговоры на высшем уровне, где планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Затем Путин планирует посетить открытие Олимпийских игр в Пекине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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