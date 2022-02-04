Путин и Си Цзиньпин: дружба РФ и Китая не знает границ

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Политики уже подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. В ходе встречи запланировано обсудить широкий круг тем.
«Российско-китайская дружба не имеет границ», — говорится в совместном заявлении России и Китая. Также указывается, что КНР поддерживает российские предложения по долгосрочным юридически обязательным гарантиям безопасности в Европе. Информацию передает РИА «Новости».
По итогам встречи лидера КНР и президента России должен быть принят ряд важных решений. Часть заявлений уже озвучена.
- Страны намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.
- Россия и Китай настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.
- Государства выступают за равные права на управление интернетом; попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов неприемлемы.
- Россия и Китай нацелены на укрепление ШОС и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.
- Обе страны выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и «цветных революций».
Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 4 февраля. В ходе встречи состоятся переговоры на высшем уровне, где планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Затем Путин планирует посетить открытие Олимпийских игр в Пекине.
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