В ХМАО обсуждают новые запреты для школьников

Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира.
«Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы.
Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира. «Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы.