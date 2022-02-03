В ХМАО обсуждают новые запреты для школьников

04 февраля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО обсуждают законопроект, запрещающий продажу энергетиков детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира. «Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира. «Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы.