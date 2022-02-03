03 февраля 2022
02 февраля 2022

В ХМАО обсуждают новые запреты для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Власти ХМАО обсуждают законопроект, запрещающий продажу энергетиков детям Фото:

Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира.

«Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы.

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Власти ХМАО рассматривают законопроект, который запретит продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира. «Мы назначили обсуждение этой темы. Проекты документов и закон автономного округа должны пройти определенные процедуры, поскольку речь идет и об ограничении предпринимательской деятельности. Будем принимать соответствующее решение», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних был принят региональным парламентом 12 декабря 2019 года. Тогда управление антимонопольной службы попыталось выдвинуть протест, однако он не нашел поддержки у депутатов всех фракций областной Думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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