Иммунолог Болибок рассказал, какой будет волна «Омикрона» в РФ

Волна «Омикрона» продлится два месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Волна «Омикрона» пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но то, что мы видим по странам, которые переживают или уже пережили „Омикрон“, все сократилось до двух месяцев. С учетом того, что в России все в основном стартовало после январских праздников, к 15-16 числу начался рост заболеваемости, дальше два месяца и в середине марта мы ждем окончания. То есть все быстрее стартовало и быстрее закончится», — объяснил Владимир Болибок.

По словам иммунолога, волна «Омикрона» в России должна пройти плавно, без повторных пиков. «В Великобритании заболеваемость начала падать, но следом начался второй „Омикрон“ и все пошло в два пика, такой получился „двугорбый верблюд“. У меня сейчас складывается ощущение, что в Москве заболеваемость подвариантом ВА.1.1 только пошла вниз, как его догнал ВА.2. То есть уже не „двугорбый верблюд“, а такая „шляпа с выемкой“», — заметил Болибок.

В беседе с URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов высказал предположение, что волна «Омикрона» продлится 2-3 недели. «Есть основания предполагать по опыту других стран, что нынешняя волна COVID-19 будет более скоротечной, продлится 2-3 недели и ограничится февралем. Предыдущий рост с высокими показателями заражения длился 1,5-2 месяца», — заявил он.

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